Как оформить землю, на которой стоит дом

Опубликовано: 25.05.2023

Бывают случаи, когда у дома, находящегося в частной собственности, отсутствует правовой документ, подтверждающий право на земельный участок, на котором он стоит.

Владельцы таких объектов осознают необходимость оформления права собственности на земельный участок, где расположен их дом, для того чтобы получить ряд преимуществ и обеспечить безопасность своего имущества. В настоящей статье расскажем, как оформить землю под домом.

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Документы для оформления участка

Для того чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость, владелец должен подготовить следующий комплект документов в оригиналах и копиях.

Паспорта собственников дома (или свидетельства о рождении). Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на дом, такие как выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, свидетельство о наследстве, договоры и др. Перечень всех строений, находящихся на участке, включая как зарегистрированные, так и незарегистрированные, в том числе жилые и хозяйственные постройки. Схему расположения земельного участка и кадастровый план. Доверенность на представителя.

Этапы оформления надела через администрацию

1.Согласование с администрацией:

обратитесь в администрацию с заявлением на согласование оформления земли под домом;

администрация обязана дать положительный или отрицательный ответ в течение месяца;

если решение положительное, получите согласие на диске или бумажном носителе.

2.Межевание участка:

закажите межевание участка у кадастрового инженера. Только он может проводить эти работы. Межевание необходимо для точного установления границ и конфигурации участка;

после выполнения работ заявитель получит межевой план и акт согласования межи с соседями.

3.Переоформление участка:

обратитесь в администрацию с заявлением на получение права на переоформление участка;

после получения согласия зарегистрируйте права на участок в Росреестре. На это уходит обычно 7-9 рабочих дней;

после регистрации вы получите на руки выписку из ЕГРН о новом владельце.

Запрет на оформление участка

В соответствии с законодательством, оформление участка может быть запрещено в нескольких случаях.

Наличие объекта на территории заповедной зоны или на территории культурного наследия. В этом случае оформление участка невозможно, поскольку такие территории находятся под особым режимом использования и любые изменения в них требуют особого разрешения.

Участок может быть включен в государственный резерв, что означает, что он не может быть передан в частную собственность физическим лицам. Обычно это происходит в случаях, когда участок имеет стратегическое значение для государства — например, когда на нем находятся государственные объекты, важные коммуникации и т.д.

Существуют и другие ограничения на оформление участка в соответствии с ЗК РФ, ГК РФ и другими нормативными актами. Например, если участок находится в зоне охраны водных ресурсов, он может быть недоступен для использования или строительства.

В таких случаях собственники задаются вопросом, как оформить землю под жилым домом. Если участок под запретом на оформление, то владелец объекта не имеет права на его оформление в собственность и использование, пока не будут устранены все причины запрета. В данной ситуации рекомендуется обратиться к специалистам и получить консультацию по возможным действиям для разрешения проблемы.