Как льготные кредиты помогают малому агробизнесу?

Опубликовано: 21.02.2023

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, механизм льготного кредитования является одним из основных инструментов господдержки малых форм хозяйствования в АПК.

Малый агробизнес РФ в 2022 году получил льготные кредиты на сумму более 217 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Механизм льготного кредитования является одним из основных инструментов господдержки малых форм хозяйствования в АПК. За счет субсидий из бюджета предприниматели могут получить кредит в банке по льготной ставке. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 11 тыс. заемщиков малых форм хозяйствования, в том числе почти 8,5 тыс. — крестьянские фермерские хозяйства. Объем выданных льготных кредитов малому агробизнесу составил более 217 млрд рублей», — сообщила вице-премьер.

Абрамченко уточнила, что объем перечисленных субсидий правительством на эти цели в 2022 году составил 4,5 млрд рублей, в том числе по краткосрочным кредитам - 3,6 млрд рублей, по инвестиционным кредитам — 0,9 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, малые формы хозяйствования могут получать практически все виды поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Например, субсидирование производства продукции личных подсобных хозяйств и получение специальных грантов «Агропрогресс». Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

Абрамченко отметила, что на развитие ферм с использованием грантов «Агропрогресс» в 2022 году правительство направило более 4,7 млрд рублей. Благодаря этому удалось поддержать 553 проекта. Средний размер гранта на развитие семейных ферм составил 10,3 млн рублей, что по сравнению с 2021 годом больше на 1 млн рублей.

Также, как сообщили в пресс-службе вице-премьера, дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК). Средний размер гранта составил 14,7 млн рублей, в то время как в 2021 году составлял 14,1 млн рублей. Общий объем финансирования превысил 1,4 млрд рублей.

При этом Республика Карелия, Ленинградская, Свердловская и Иркутская области дополнительного выделили средства за счет средств региональных бюджетов. В результате большая часть грантополучателей — а именно 439 предпринимателей и хозяйств — увеличили производство и реализацию продукции не менее чем на 8%. Как отметила Абрамченко, в 2023 году мероприятия по развитию малого агробизнеса с привлечением грантов «Агропроресс» будут продолжены. В 2023 году правительство направит почти 4,9 млрд рублей.

Источник - ТАСС