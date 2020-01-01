Хобби или бизнес: как организовать экоферму

Опубликовано: 08.07.2022

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Направление экофермерства сегодня занимает многих людей, которые только собираются открыть свое небольшое дело в сфере сельского хозяйства. Привлекает оно прежде всего своим названием: слыша слово «экоферма», человек представляет себе пригорок, где мирно пасутся лошадки с коровками и не происходит никаких коллизий – и все это не во вред окружающей среде, а во благо. Что такое экоферма реальная, можно ли на ней заработать, или она так и останется красивым, но крайне затратным хобби?

Особенность экофермы состоит в том, что ее нужно проектировать как единый полноценный комплекс, включая в план уже на стадии разработки собственное производство сырья и кормов, переработку, доставку продукции клиентам, механизмы розничных продаж – и конечно, агротуризм, который дает экоферме значительный процент дохода. Если вы продумаете все досконально и выполните все запланированные шаги, окупите ферму в зависимости от ее специфики и масштаба за 3-6 лет. Здесь важнее всего отнестись к экоферме как к серьезному бизнесу, даже если вы воплощаете свою полуабстрактную мечту. Еще раз: экоферма – комплексный бизнес. Здесь растениеводство идет рука об руку с животноводством и переработкой всей-всей полученной продукции.

Проектировать и строить экоферму нужно так, чтобы не пострадала окружающая среда. Не нарушайте природный ландшафт, утилизируйте отходы так, чтобы они не угрожали составу водных стоков и почв. На экофермах можно организовать, например, стации переработки отходов животноводства и растениеводства в биогаз, биоэтанол или биодизель.

Идеи

Формат экофермы предполагает сразу несколько видов деятельности, и хорошо, если они дополняют друг друга. Например, можно держать уток, а в водоем, где они плавают, запустить рыбу – или например, нутрий. Азот из помета птицы питает водоросли в водоеме, те разрастаются и служат отличной пищей для растительноядной рыбы и водных животных. От птицы вы получаете яйца и мясо, от рыбы – рыбу (можно и платную рыбалку), от нутрий – мясо и шкуры. В целом система работает по принципу самоочищения.

Можно сделать упор на молочную продукцию – держать одновременно коров, коз, лошадей, овец, из молока делать кефир, йогурт, масло, сыр, а из кобыльего – кумыс. Можно устроить обширный птичий двор с гусями, утками, цесарками, перепелами и индейками – туристы любят смотреть на птиц и кормить их. Разнообразьте сферы деятельности своей экофермы – если вы не будете зацикливаться на узких задачах, постоянный приток гостей и доходов от реализации продукции вам гарантирован.









Золотое правило

Первое и главное правило, работающее на экоферме: это комфорт животных. У них, вне зависимости от биологического вида, должно быть достаточно пространства, вволю хорошего корма и воды. Копыта нужно обрезать, чистить и строго следить за их состоянием, шерсть обрабатывать против паразитов. Птицам на экоферме клювы не обрезают, это тоже накладывает свои сложности в разведении. Куры должны быть на свободном выгуле – это хорошо и для их продуктивности, так они откладывают больше яиц – и яйца крупнее, только следите, чтобы там, где они гуляют, росли деревья и были другие естественные укрытия, а также места для гнездования. Свободный выгул хорош и для пастбищного скота – безусловно, фермеру придется позаботиться о том, чтобы животные не паслись постоянно на одном и том же месте, выедая травяной покров до залысин и голодая. Следить нужно и за видовым составом трав, за балансом злаковых и кормовых культур.

Животные благодарны: если на ферме будет хорошо и комфортно – они ответят на заботу отличной продуктивностью и железным здоровьем. А это означает хорошую прибыль и минимальные затраты на ветеринара и медикаменты. Заботьтесь о скоте и птице лучше, чем заботились бы о премиальном автомобиле.

Хозяйственная структура экофермы

Удобнее всего разделить территорию экофермы на несколько условных блоков:

Животноводческий – территория, где вы содержите животных. В том числе помещения для животных: молочный блок с помещениями для дойных коров и коз, родильное и доильное отделения. Мясной блок – это помещения для содержания мясного скота, свиней, кроликов, птицы, нутрий и других животных;

Водоем для водоплавающей птицы и разведения рыбы, если это предусмотрено проектом;

Растениеводческий блок – теплицы, огород, сад. Поля могут в него не входить – нередко поля хозяйства - находятся в отдалении от основной фермы, да и агротуристам на них делать особо нечего;

Переработка – цеха молочной и мясной переработки, колбасно-коптильный цех;

Вспомогательные помещения – убойный цех, помещение для разделки, склад продукции, отдельно – склад кормов, подсобки, сараи и гаражи;

Жилые помещения и администрация – в этом блоке расположите дом для работников фермы, офис и автостоянку – она обязательно понадобится для приема туристов;

Гостиничный блок – домик/домики для туристов, площадки для игр и спорта, при возможности пруд для рыбалки и купания.

Даже наилучшие фермерские проекты, бывало, терпели крах из-за неправильно подобранного участка. Поэтому уже на стадии выбора оценивайте не только живописность места и условную жирность почвы. Всякое производство требует инфраструктуры: дороги (в идеале и общественный транспорт в доступности), энергосети, водо- и газопровод, но около крупных городов и около промзон экоферму не размещают, предпочтение отдается участку в окружении леса. Готовьтесь к тому, что инженерные коммуникации будете подводить сами.

В пределах территории должен быть водоем и пастбище достаточного размера, и при этом участок нужно подыскивать так, чтобы соседние территории не были заняты – так у вас будет перспектива расширения.

К сожалению, не секрет, что в разных российских регионах власти оказывают фермерам поддержку не одинаково.

Где-то сотрудничают охотно и во всем идут навстречу, а где-то не особенно радуются их появлению – в том числе могут и сильно запоздать с распределением субсидий и разводят волокиту. Поэтому выбирая регион и даже район, где будет располагаться экоферма, нужно хорошо ознакомиться с тем, как власть поддерживает местных фермеров.

Лучше всего пообщаться с будущими соседями напрямую, лично или на форумах.

Подобрать участок под экоферму

Экоферма это дорого. Грант или инвестор?

Такой комплексный проект требует крупных вложений, и речь идет о двух – трех десятках миллионов рублей первоначальных инвестиций в комплексный проект. Можно найти инвестора – тема экоферм не становится с годами менее популярной, скорее наоборот, она отлично укладывается в актуальную концепцию внутреннего туризма. Уже с первого-второго года после запуска в хороших руках проект может стать безубыточным. Можно попробовать получить минсельхозовский грант. Для этого больше всего подходит программа господдержки «Агротуризм», запущенная в этом году – но она предусматривает выделение средств не больше 10 млн на проект, к тому же ее вам дадут при наличии некоторого количества собственных средств. Таким образом, грант «Агротуризм» отлично окупит один или два сектора своего проекта – например, на постройку гостевого дома/домов, или же на благоустройство территории, чтобы создать развлекательную инфраструктуру или приобрести туристическое оборудование (транспорт тоже подойдет). Целиком создание экофермы как бизнеса с нуля этот грант не окупит. Заметим на всякий случай, что на грант «Агротуризм» не могут рассчитывать ЛПХ.

Более существенные финансовые средства, до 20 млн рублей, можно получить с грантом на развитие семейной фермы – если ваше хозяйство зарегистрировано как минимум два года назад.

Если вы только начинаете свое развитие в сфере сельского хозяйства и у вас есть только ЛПХ или недавно открытое КФХ, можно как первый шаг попробовать получить другой минсельхозовский грант, «Агростартап». Но в этом случае больше трех миллионов рублей вам не дадут – на эту сумму можно только сделать первые шаги. Есть и другие гранты – их можно брать поочередно, в зависимости от этапа строительства экофермы. Например, если вы, уже имея начальное производство сырья (молока, мяса, ягод, да чего угодно) возьмете грант на переработку с/х продукции, то на эти средства сможете закупить полную линии переработки и организовать правильное хранение своей продукции.

Нужно говорить или нет, но в любом случае, обращаясь за грантом, вы должны иметь на руках уже четко построенный бизнес-план, с цифрами, сроками и полным, но лаконичным описанием. На голую идею денег вам не даст никто, ни государство, ни частный инвестор.

Есть, безусловно, и другие нюансы в работе экофермы. Это сложный бизнес. Нужно правильно оформить все сертификаты и разрешения. Нужно предельно внимательно отбирать персонал и выстроить для него систему ценностей, чтобы у работников не было желания просто встать и уйти в деревню на попойку, оставив скотину без внимания.

Да, вы можете приобрести готовую экоферму – и это обойдется вам в 12 – 40 миллионов рублей. В таком случае вам придется работать с чужим замыслом, переделывать его «под себя», и не встанет ли это в итоге в большую сумму?

С другой стороны, вы получите уже готовую инфраструктуру, ряд построек – и над этим не нужно будет работать.

Решать в любом случае вам. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша экоферма приносила не только заботы, но и радость – вам и вашим гостям. А для этого, конечно, нужно четко, как часы, выстроить ее работу.









Источник - Свое фермерство