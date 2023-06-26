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Это ускорит развитие модульного строительства

Опубликовано: 26.06.2023


Межведомственная рабочая группа по развитию технологий модульного строительства в РФ разработает свод правил по проектированию и изготовлению модулей зданий на основе деревянных конструкций. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор по научно-техническому развитию Ассоциации деревянного домостроения Владимир Стоянов.

«Члены межведомственной рабочей группы по развитию технологий модульного строительства в РФ от Ассоциации деревянного домостроения предлагают разработать свод правил, регламентирующий правила проектирования, строительства и эксплуатации модульных зданий с несущими деревянными конструкциями», — рассказал он ТАСС.


По словам спикера, сегодня в отечественной нормативной базе отсутствует документ, регламентирующий возведение модульных деревянных зданий, не указаны требования к тому, какие технологии можно использовать (каркас, панели, стеновой брус), отсутствуют указания по проектированию узлов для транспортировки и монтажа модульных блоков, не указаны способы соединения модулей на строительной площадке — необходимость обеспечения герметичного соединения, не регламентируются теплотехнические характеристики зданий, в зависимости от их назначения.

При этом, по мнению Стоянова, развивая данное направление, необходим комплексный подход к отрасли, чтобы избежать избыточного количества нормативных документов.

«В едином документе необходимо отобразить требования к конструкциям для всех типов зданий — жилые одноквартирные, многоквартирные, общественные, одноэтажные, многоэтажные», — подчеркнул он. Стоянов уверен, что вполне возможно разработать общий стандарт для модульных зданий и сооружений, который будет регулировать применение всех технологий и материалов: металла, железобетона, древесины.

Важнейшим документом по развитию модульного строительства должен стать ГОСТ, который будет регламентировать требования к изготовлению и приемке модулей (составных элементов) на основе деревянных конструкций. Требования к качеству производства модульных блоков, сформированные в единый государственный стандарт, позволят обезопасить потребителя от некачественной продукции, а производитель в свою очередь получит защиту от необоснованных претензий к качеству. Также новый ГОСТ призван ограничить доступ на рынок «серых» строителей, не обеспечивающих гарантией качества свою продукцию.


Источник - ТАСС

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