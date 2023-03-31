Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?

Опубликовано: 31.03.2023

В 2023 году дачников ждут разнообразные законодательные послабления. Например, с этого года можно официально разводить на даче кроликов и кур для себя, сжигать мусор и жарить шашлыки.

Кроме того, продолжает действовать дачная амнистия, а газ к границам участка можно провести бесплатно. Какие еще изменения ждут российских дачников — рассказываем в нашем материале.

Бесплатный газ к участку

В 2023 году продолжает действовать программа социальной газификации. Она должна была завершиться в прошлом году, но стала бессрочной. Социальная газификация позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Сам потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т. д.). Раньше ему приходилось платить и за проводку газа непосредственно к участку.

Программа социальной газификации действует лишь при условии, что дом, к которому планируется подвести газ, находится в границах населенного пункта. Например, если СНТ не входит в границы населенного пункта, то оно не участвует в программе.

«При этом сейчас законодательно уже разрешено включать СНТ в границы населенного пункта, каждый регион разрабатывает порядок такого включения», — отметил зампредседателя Союза садоводов России, руководитель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов.

«Что касается территорий, которые сейчас не подпадают под социальную газификацию в силу того, что находятся на землях сельхозназначения, этот вопрос тоже прорабатывается правительством в рамках госкомиссии по делам садоводства и огородничества», — добавил Юрий Шалыганов.

Можно жарить шашлыки и жечь мусор

Важным нововведением 2023 года является смягчение противопожарных правил, благодаря которым стало возможно легально сжигать мусор и жарить шашлыки на загородном участке. До 1 марта требовалось, чтобы расстояние между разведенным (в том числе в мангале) огнем и любым строением было не менее 50 м. Это фактически делало невозможным разведение огня на дачных участках, размер которых часто не превышает шести соток.

С 1 марта минимальное расстояние от открытого огня до построек сократилось в три раза — до 15 м (вместо 50 м). В случае разведения огня в закрытой емкости (металлической бочке) допустимое расстояние до любого строения станет еще меньше — 7,5 м (вместо 50 м). Мангал же теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 м от любых построек (вместо 50 м). При этом вокруг мангала должна быть зона в 2 м, где нет никаких горючих материалов. Кроме того, по-прежнему на участках запрещено жечь резину в любом виде, а также лакокрасочные изделия, добавил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Можно разводить кур и кроликов

В 2023 году вступил в силу закон, который разрешает россиянам разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках. При этом полученную продукцию (мясо, яйца) можно использовать только для собственных нужд. Разводить птиц и кроликов можно на участках, где по градостроительному регламенту разрешено обустраивать, например, курятники. В противном случае необходимо получить специальное разрешение. Обязательным требованием является соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Раньше садоводы на своих участках по закону могли только выращивать овощи-фрукты. А за разведение таких животных на дачных участках полагался штраф — до 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).

Можно проводить онлайн-собрания дачников

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, которые упрощают процедуру голосования для членов СНТ. Теперь дачники могут проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме — через портал госуслуг или на других электронных площадках.

Члены СНТ могут самостоятельно выбирать электронные и технические средства, через которые они будут проводить голосование. Закон также расширяет перечень вопросов, которые можно рассматривать на собраниях садоводов, и уточняет требования к количеству членов правления товарищества. Также документ устанавливает 30-дневный срок рассмотрения заявлений о приеме в СНТ, чтобы не затягивать процедуру. В феврале 2023 года Минцифры разработало документ, который устанавливает порядок проведения голосования.

Можно делать перерасчет за мусор, уезжая на дачу

С 1 марта россияне смогут пересчитать плату за мусор во время их длительного отсутствия дома. Это послабление касается и дачников. До этого, уезжая за город на длительное время, дачники должны были платить за мусор дважды: и в загородном доме, и в квартире. Теперь они могут сделать перерасчет на время своего отсутствия.

Сделать перерасчет смогут жильцы, которые отсутствуют дома более пяти календарных дней. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. К нему необходимо приложить документ, который подтвердит отсутствие по месту проживания. Например, дачники могут взять справку от председателя СНТ, что месяц они будут жить на даче. Согласно правилам, подать заявление на перерасчет нужно не позднее 30 дней с момента возвращения. Возможность доступна и жителям домов, где плата за вывоз мусора начисляется по количеству прописанных жильцов, и для квартир, в которых для расчета учитывается площадь недвижимости.

Могут изъять землю за нарушения

Перед началом дачного сезона владельцам земельных участков следует обратить внимание на их состояние. В декабре 2022 года в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» были внесены изменения, касающиеся изъятия земельных участков, отмечает специалист юридической компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх.

По новым правилам, участок может быть изъят по решению суда, если будет установлено, что он использовался не по целевому назначению в течение трех и более лет или с нарушениями законодательства в течение трех лет с момента установления факта нарушения, пояснил юрист.

«Одним из признаков нарушения законодательства является захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного участка», — привел пример Андрей Попельнюх. Дополнительных ограничений и штрафов в отношении дачников в этом году не вводилось, добавил он.

Оплата земельного налога с переоценкой

Россияне, владеющие земельными участками, ежегодно (не позднее 1 марта) оплачивают земельный налог. Он начисляется, исходя из кадастровой стоимости участка, внесенной в Росреестр на 1 января того года, за который считают налог. Чтобы установить кадастровую стоимость, власти проводят кадастровую оценку.

В 2022 году впервые во всех регионах России прошла государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году будет проводиться оценка объектов капитального строительства.

«В прошлом году была произведена переоценка кадастровой стоимости земельных участков, это важно знать, поскольку размер земельного налога напрямую зависит от размера кадастровой стоимости, но с учетом размера ставки, проверить можно на сайте», — пояснила руководитель юридического департамента Союза садоводов России Динара Хакимова.

Однако есть исключения. Если кадастровая стоимость участка на 1 января 2023 года больше стоимости на 1 января 2022 года, используются данные за 2022 год, пояснили в ФНС. Это правило действует только случае, если не изменились характеристики земельного участка. В противном случае будут применять кадастровую стоимость за 2023 год, даже если она выше стоимости 2022 года.

Дачная амнистия 2.0 продолжается

В 2023 году продолжает действовать дачная амнистия, ее срок истекает в марте 2031 года.

«В этом году не стоит забывать о возможности оформить жилые дома, которые были построены до 1998 года, и оформить право собственности на земельные участки под ними, но при учете того, что такие дома расположены в границах населенных пунктов», — пояснила Динара Хакимова.

Упрощенный порядок оформления прав на дачные и садовые дома также сохраняется, отметила юрист. Как и раньше, для этого необходимо представить в местные регистрационные органы (Росреестр) документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером.

Источник - РБК.Недвижимость