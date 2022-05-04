Новости сервисной компании «Мой гектар» 25.04–04.05.2022

Опубликовано: 04.05.2022





В начале мая природа празднично расцветает. В ваших поселках в это время земля не знает отдыха — поля и дороги готовятся к лету.

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В поселке «Лесная усадьба» продолжаются работы по прорезке дорог: проведено оканавливание с разравниванием грунта общей длиной 550 метров. Ширина полотна — 10 метров.





В «Sinergy Country Club» рабочие провели оканавливание дороги с одной стороны с выравниванием вынутого грунта 470 метров. Также дороги оканавливали экскаватором.





В поселке «Новая жизнь» мы выгрузили 86 столбов ЛЭП.

Также провели разметку, нарезку, оканавливание и разравнивание грунта 200, 250 и 400 м, прорезали дороги. Позже заменили баннер на новый.

В поселок завезли необходимые инструменты и уже забили 7 свай. Готов фундамент под установку башни.





В «Усадьбе на Волге» уже готово оканавливание 170, 215 и 225 метров дороги. Рабочие провели разравнивание 50 метров вынутого грунта. Началась внутренняя отделка башен въездной группы.





Пирс в поселке «Усадьба Бельгардов» уже ждет местных жителей для прогулок.





В «Усадьбе в Завидово» работники вынесли 124 технические точки под прорезку дороги.





В поселке «Парк Патриот» продолжается подготовка дорог.





В «Усадьбе в Подмосковье» мы провели прорезку дороги шириной 10 метров и длиной 100 метров с разравниванием вынутого грунта. Также завершили прорезку полотна шириной 10 метров и длиной 200 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой от 6 метров.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!