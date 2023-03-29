Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

31.03.2023

Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию

31.03.2023

5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома

31.03.2023

Можно ли взять ипотеку на строительство дома

31.03.2023

Господдержка в 2023 году: субсидии для ЛПХ

31.03.2023

Можно ли на материнский капитал купить землю

31.03.2023

Как получить землю от государства бесплатно

31.03.2023

Из чего лучше строить частный дом

31.03.2023

Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?

30.03.2023