Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Строительная бригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию с одной стороны и разравниванию с обеих сторон 420 метров.
Поделиться:
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Строительная бригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию с одной стороны и разравниванию с обеих сторон 420 метров.
Поделиться:
Читайте также:
31.03.2023
Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию
31.03.2023
5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома
31.03.2023
Можно ли взять ипотеку на строительство дома
31.03.2023
Господдержка в 2023 году: субсидии для ЛПХ
31.03.2023
Можно ли на материнский капитал купить землю
31.03.2023
Как получить землю от государства бесплатно
31.03.2023
Из чего лучше строить частный дом
31.03.2023
Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?
30.03.2023
На каких участках можно строить дом в Тверской области
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
Илона Абуладзе
Департамент развития
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.
Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).