Что нового в посёлке «Усадьба в Завидово»
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Силами рабочих Сервисной компании был расчищен 1 километр дороги для выполнения электротехнических работ. Был проложен кабель по стене дома управляющего и под ним. Электрики подключили уличные светодиодные фонари. Кроме этого, на территории поселка были установлены камеры видеонаблюдения.
Состоялись кадастровые работы: для клиентов установлено 11 металлических межевых знаков. Команда Сервисной компании произвела утилизацию леса 80 метров, а также очистку дороги от снега — около 3 километров. Были выполнены работы по срезке и планировке грунта — 600×10 метров, а также оканавливанию дороги — 200 метров.
С въездной группы были сняты и разобраны строительные леса. В помещении бани произведена уборка.
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