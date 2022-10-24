Что нового в посёлке «Усадьба на Волге. Лаптево»
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие
В поселке состоялись дорожные работы:
- профилирование 1100 метров;
- прорезка 80 метров;
- оканавливание 80 метров, а также 160 метров с разравниванием вынутого грунта.
Также проведены кадастровые работы, для 210 метров новых дорог вынесены технические точки. Расчищен профиль дорог 400×12 метров, проведено расширение дорожного полотна и выравнивание территории.
Объединение собственников
Запланировано общее собрание собственников, поэтому для него подготовлены повестка дня и материалы. Задача по оплате юридического адреса передана в сельскохозяйственный потребительский кооператив.
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