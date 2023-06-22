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Что нового в поселке «Усадьба на Волге»

Опубликовано: 22.06.2023


Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Наша бригада с помощью грейдера выполняла работы по выравниванию поверхности дороги, профилированию дорожного полотна 8860 метров и оканавливанию 275 метров. Затем грейдер был перемещен в поселки «Усадьба на Волге 2» и «Усадьба на Волге 3», здесь будут проводиться работы по оканавливанию.

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