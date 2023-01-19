Что нового в посёлке «Усадьба Бельгардов»
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжается внутренняя отделка дома управляющего:
- распил и подъем досок на второй этаж для подготовки настила половой доски, изготовления наличников и откосов на окнах;
- вырубка половой балки под чистовой пол;
- выровнены обсады оконных проемов, выполнены распил и монтаж откосов и наличников.
Также был осуществлен замер оконного проема под установку ставней в древнерусском стиле на въездной группе поселка. С базы доставили пиломатериал для выполнения дальнейших работ в доме.
Поделиться: