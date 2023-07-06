Что нового в поселке «Имение Алексеевское»
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В самое ближайшее время состоится сдача центрального дома. Остальные работы по благоустройству поселка продолжаются.
Поделиться:
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В самое ближайшее время состоится сдача центрального дома. Остальные работы по благоустройству поселка продолжаются.
Поделиться:
Читайте также:
20.07.2023
Старт продаж в новой зоне поселка «Парк Патриот»
20.07.2023
Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–20 июля 2023
20.07.2023
«Письмо к сыну», Анисимов Алексей
17.07.2023
Проблемы загородных жителей и пути решения
17.07.2023
Какой бассейн поставить на своем участке?
17.07.2023
Земля в один клик: как заработать на развитии участков с помощью цифровых решений
17.07.2023
Как оформить пустующий участок земли в собственность: 5 законных способов
17.07.2023
Малоуходный сад: основные правила создания
17.07.2023
Как получить землю СНТ бесплатно
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
Илона Абуладзе
Департамент развития
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.
Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).