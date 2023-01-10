Что нового в посёлке «Имение Алексеевское»
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Рабочие Сервисной компании установили ворота и шлагбаум на въездной группе в поселок. Кроме этого, выполнили электромонтажные работы: установка щитка, светильников, подключение автоматов, фотореле, протяжка кабеля в доме управляющего. В дом был перенесен утеплитель, а также временно забиты три входные двери. Была произведена чистка дорог от снега.
Установлены металлические межевые знаки для клиентов — 28 штук.
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