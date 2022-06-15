Новости сервисной компании «Мой гектар» 06–13.06.2022

Опубликовано: 15.06.2022





Активность в ваших поселках не знает июньских выходных и праздников: нужно успеть довести дороги и поля до совершенства к приезду хозяев. Посмотрите, что изменилось в поселках на прошедшей неделе.

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В «Усадьбе Александровское» мы продолжаем предпродажные работы и строим просторную въездную группу из светлой древесины.





В «Княжьих горах» рабочие очистили территорию от распиленных деревьев и вынесли 58 технических точек под прорезку 890 метров. Срезали 1000 метров дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта. Также мы разгрузили 22 опоры ЛЭП.





В поселке «Новая Жизнь» проведена разметка, срезка и разравнивание 800 метров дорожного полотна. 14 столбов ЛЭП распределили по размерам и отвезли по меткам. Положили переливную трубу через дорогу, провели отвод воды. Разровняли 550 метров вынутого грунта с двух сторон.





В «Парке Патриот» мы разровняли дороги и вынутый грунт, провели оканавливание 400 метров полотна. Для клиентов вынесли 10 металлических межевых знаков.





В поселке «Победа» уже готово 9 металлических межевых знаков для разметки территории.





В «Усадьбе на Волге» рабочие очистили водоотводную трубу и провели двустороннее разравнивание 360 метров вынутого грунта. Далее было срезано 200 метров и оканавлено 130 грунта. Для клиентов вынесли 58 металлических межевых знаков и 6 деревянных, для последних сделали новые заготовки.





В поселке «Лисицыно» состоялась прорезка полотна шириной 10 метров с разравниванием 1000 метров вынутого грунта и расчисткой леса высотой от 5 м. Также проведена предварительная разметка 770 метров дороги. А 230 метров дороги шириной 10 метров прорезали без разравнивания вынутого грунта.





В «Имении Алексеевское» мы собрали леса и новый сруб.





В поселке «МСК-Тверская 2» вынесли 51 деревянный межевой знак для клиентов.

В «Synergy Country Club» рабочие разровняли с двух сторон 350 метров вынутого грунта.



Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

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