Будущее наступило: развиваем цифровое земледелие
Сотрудники ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» в рамках своей работы в НЦМУ
«Агротехнологии будущего» продолжают исследование методов мониторинга почв и земель на основе георадарных и дистанционных технологий.
Полевой выезд в Тверскую область на ключевые участки Всероссийского НИИ мелиорированных земель (филиал института) для сбора дополнительных данных состоялся 7 июля.
«Нами было проведено георадарное профилирование почвы, бурение и отбор почвенных образцов. Выполнено измерение спектральной отражательной способности посевов райграса и залежи, а также собраны растительные материалы (укосы) для лабораторного анализа», — рассказала младший научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв Гретелерика Виндекер.
Вышеназванное исследование направления «Цифровое земледелие» изучает связи агрономически важных для сферы АПК свойств почв с данными георадарного обследования.
Ученые в своей работе планируют определить те свойства, которые можно выявлять бесконтактно, чтобы предложить новые методы их оперативного картографирования и мониторинга.
Результаты будут полезны научным и образовательным организациям, землепользователям, агрохолдингам, федеральным и региональным органам исполнительной власти.
Источник - АГРОXXI
Поделиться: