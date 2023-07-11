Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Будущее наступило: развиваем цифровое земледелие

Опубликовано: 11.07.2023


Сотрудники ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» в рамках своей работы в НЦМУ

«Агротехнологии будущего» продолжают исследование методов мониторинга почв и земель на основе георадарных и дистанционных технологий.

Полевой выезд в Тверскую область на ключевые участки Всероссийского НИИ мелиорированных земель (филиал института) для сбора дополнительных данных состоялся 7 июля.

«Нами было проведено георадарное профилирование почвы, бурение и отбор почвенных образцов. Выполнено измерение спектральной отражательной способности посевов райграса и залежи, а также собраны растительные материалы (укосы) для лабораторного анализа», — рассказала младший научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв Гретелерика Виндекер.

Вышеназванное исследование направления «Цифровое земледелие» изучает связи агрономически важных для сферы АПК свойств почв с данными георадарного обследования.

Ученые в своей работе планируют определить те свойства, которые можно выявлять бесконтактно, чтобы предложить новые методы их оперативного картографирования и мониторинга.

Результаты будут полезны научным и образовательным организациям, землепользователям, агрохолдингам, федеральным и региональным органам исполнительной власти.


Источник - АГРОXXI

Поделиться:

Читайте также:

17.07.2023

Проблемы загородных жителей и пути решения

17.07.2023

Какой бассейн поставить на своем участке?

17.07.2023

Земля в один клик: как заработать на развитии участков с помощью цифровых решений

17.07.2023

Как оформить пустующий участок земли в собственность: 5 законных способов

17.07.2023

Малоуходный сад: основные правила создания

17.07.2023

Как получить землю СНТ бесплатно

17.07.2023

Как получить землю бесплатно в Московской области

17.07.2023

Бизнес на своем участке земли: идеи и советы

17.07.2023

Как оформить реконструкцию дома на собственной земле

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).