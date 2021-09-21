Борьба с борщевиком Сосновского: какие меры принимает «Мой гектар»

Опубликовано: 21.09.2021

В 2021 году команда проекта «Мой гектар» обработала от борщевика более 300 га земли. На следующий год запланировано провести мероприятия против борщевика на площади 1000 га. Об этом ТИА рассказал заместитель директора по региональному развитию проекта «Мой гектар» Илья Бунин.

Мнение эксперта

Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение высотой до трех метров. Опасность этого представителя флоры в том, что в период цветения и в жару, когда с листьев активно испаряются эфирные масла, его сок при попадании на кожу может вызвать воспаления и дерматиты.

В 2012 году борщевик Сосновского был исключен специалистами из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. А через три года, в конце 2015-го, борщевик занесли в Отраслевой классификатор сорных растений.

Управляющая компания «Мой гектар» все лето 2021 года боролась с борщевиком

Борьба с борщевиком осложняется тем, что сорняк спокойно переносит как заморозки, так и высокие температуры - под глубоким снегом до минус 35—45 °С и до плюс 37 °С. Корень растения расположен на глубине около 2 метров и плохо доступен для уничтожения.

Известен факт, что борщевик растет в основном на берегах водоемов, пустырях, полосах отвода автомобильных и железных дорог, вдоль линий электропередачи и связи, на промышленных объектах, необрабатываемых сельхозугодиях, на территориях, прилегающих к населенным пунктам, садовым товариществам, кладбищам.

По словам автора блога «От сохи до сохи», профессионального почвоведа Никиты Шамколовича, каждое растение взрослого типа дает 20 тысяч семян, которые потом остаются в почве на разной глубине и могут перемещаться на большие расстояния до 5 лет.

"У людей есть мнение, что борщевик непобедим. Это ощущение создает тот факт, что у сорняка «спящие» семена. Бороться с борщевиком нужно на протяжении 3—5 лет, тогда избавиться от него вполне реально", - сказал блогер Никита Шамколович.

Автор блога «От сохи до сохи» наблюдает за борьбой с борщевиком специалистов УК

Эксперт советует использовать метод систематического вспахивания – два раза в год с последующим дискованием на протяжении трех лет. В идеале далее следует засеяние замещающими культурами, чтобы семена не смогли пробиться через покров других растений.

В Тверской области очагами распространения борщевика является придорожная территория, которая находится на обслуживании дорожных компаний. Они не проводят мероприятия по уничтожению борщевика, потому что это требует дополнительных средств. Поэтому семена борщевика спокойно дозревают и распространяются по полям, участкам собственников, сельскохозяйственным землям.

Аналогичная ситуация сложилась в местах размещения линий электропередач, когда лес вырубают под ЛЭП и появляются идеальные условия для распространения семян борщевика.

Никита Шамколович рекомендует проводить работы по борьбе с борщевиком весной.

"Самое главное – победить борщевик до цветения в конце июня – лучше всего в апреле, мае. Во-первых, тогда у борщевика не так велико содержание вредных веществ. Во-вторых, стебли борщевика податливые, они просто не набрали еще рост", – добавил эксперт.

«Мой гектар» спешит на помощь

Стоимость обработки одного участка площадью 1 гектар соизмерима с кадастровой стоимостью этого же гектара сельхозземли. Далеко не каждый собственник земельного участка может позволить себе оплатить услугу по очистке территории от сорняка, или купить специальный трактор. Поэтому сельчане либо вручную убирают борщевик, что малоэффективно, либо обращаются за помощью в управляющую компанию «Мой гектар»

Первый этап комплексной борьбы с борщевиком – определение мест его произрастания. Как рассказал tverinews.ru заместитель директора по региональному развитию проекта "Мой гектар" Илья Бунин, для выявления территории распространения сорняка применяются коптеры. По результату аэрофотосъемки видно, где растет борщевик и это позволяет своевременно предотвратить распространение.

Распространение борщевика выявляется с помощью аэрофотосъемки

"У проекта есть своя техника, которую мы используем для борьбы с борщевиком. Если будет необходимо, то мы увеличим инвестиции в техническое оснащение управляющей компании "Мой гектар". Бесспорно, для Тверской области мы являемся инвестиционной компанией, потому что определенный объем работ по очистке сельской территории от опасного сорняка выполнили в текущем году безвозмездно", - рассказал Илья Бунин.

Управляющая компания «Мой гектар» помогает собственникам обрабатывать участок, и это один из способов мотивировать участников проекта развивать свою землю.

"Это наш вклад в развитие территорий, потому что в противном случае участки бы запустели, остался бы борщевик. Там бы начали расти кусты, деревья, и очень сложно такие земли в дальнейшем вернуть к жизни", - пояснил заместитель директора по региональному развитию Илья Бунин.

Представитель проекта сказал, что борьба с борщевиком - это системная ежегодная работа. В 2022 году в управляющей компании «Мой гектар» ожидают повышения спроса на услугу по освобождению от борщевика территории на площади до тысячи гектаров. Сложность в том, что параллельно борщевик может появиться в других местах и придется расширять географию обрабатываемых территорий. Ведь сорняк распространяется очень быстро и мешает сельхозработам.

"Инвестор – это единственная гарантия для государства, что сельские территории не зарастут сорняком или древесно-кустарниковой растительностью. Мы находим заинтересованного собственника, который хочет поднимать и обрабатывать землю, чтобы от нее кормиться. Конечно, и государству от этого польза – земля работает на людей, платятся налоги, появляются новые рабочие места", – уверен Илья Бунин.

Мероприятия правительства Тверской области

Главный научный сотрудник Федерального научного центра лубяных культур, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук Николай Кудрявцев рассказал, что в Тверской области борщевик захватил порядка 100 тысяч гектаров территории.

Правительство Тверской области уделяет внимание организации борьбы с борщевиком. В целях организации этой работы проведены семинары-совещания с главами администраций сельских и поселковых администраций, проведен мониторинг распространения очагов борщевика на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям и на невостребованных паевых землях.

Микрорайон "Южный" в Твери, 2021 год

По данным мониторинга, борщевик выявлен в 32% населенных пунктов, основные очаги распространены на землях сельских поселений, придорожных территориях и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

Интересно, что Тверская сельскохозяйственная академия предложила два новых способа борьбы с борщевиком – механический и с помощью технологии сверхвысоких частот. Также Управление Россельхознадзора по Тверской области постоянно предупреждает жителей региона об опасности зарастания земель сельскохозяйственного назначения борщевиком.

Борщевик или полезный земельный участок

Эксперты считают, что наиболее эффективным способом борьбы с борщевиком на сегодня являются химические методы. В тоже время советуют использовать комплексный подход – сочетание агротехнических, механических и химических методов борьбы. Основная цель этой работы — недопущение созревания семян растения и их распространения.

"Ведь когда борщевик вырастает, он уничтожает биологическое разнообразие и богатство трав нашей полосы, потому что забирает весь свет, берет питательные вещества", - говорит блогер Никита Шамколович.

Управляющая компания «Мой гектар» развивает сельские территории, в том числе, оказывая услугу по уничтожению борщевика. Для этого у организации есть необходимое техническое оснащение и кадровые ресурсы. Услуга на сегодня собственниками востребована, потому что самостоятельно люди не справятся с растением либо это будет очень дорого.

На территории Тверской области проект «Мой гектар» - ответственный землевладелец, поэтому предлагает землю и помогает ее обрабатывать тем людям, кто готов развивать и обрабатывать свои участки.

Автор партнёрского материала - Татьяна Ларина.

Источник – «ТИА»