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Проект «Мой гектар»

АПК получит господдержку на развитие биотехнологий

Опубликовано: 07.03.2023

Минсельхоз считает развитие биотехнологий приоритетом, будет выделять на это направление прямые и косвенные меры господдержки, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Есть ряд направлений, которые требуется развивать более интенсивно. Это биотехнологии — одна из приоритетных областей, куда мы будем направлять и прямые, и косвенные меры поддержки, селекция и генетика, плюс вещи, связанные с цифровизацией отрасли», – сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Подробности

В прошлом году с учетом всех корректировок на поддержку сельского хозяйства и взаимосвязанных программ было направлено примерно 500 млрд руб.

«В этом году пока запланировано 445 млрд руб. Но, думаю, объем финансирования будет увеличен и выйдет на уровень, сопоставимый с прошлым годом», – добавил Патрушев. Деньги направлены в регионы «еще в декабре». «Мы поставили субъектам жесткие планы, что 50% средств должны быть доведены до получателей до конца первого квартала 2023 года. Если какие-то регионы не будут выполнять обязательства, будем перебрасывать деньги в другие регионы», – сказал глава Минсельхоза.

Контекст

В 2022 году в России агротехстартапов стало на 30% больше, подсчитал Россельхозбанк. Из 220 агротехстартапов 24% специализируются на применении биотехнологий. В стране также планируют развивать глубокую переработку зерна. Недавно, например, нашли инвесторов на дорогостоящий проект завода Донбиотех в Ростовской области.

Современный агропромышленный комплекс демонстрирует высокие темпы распространения инноваций.

Источник - AGROTREND

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