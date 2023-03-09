11 лучших моделей тракторов 2023 года

Опубликовано: 09.03.2023

К началу года Свое Фермерство собрало новый рейтинг тракторов в трех категориях: универсальные, универсально-пропашные и пропашные, ориентируясь на популярность этой сельхозтехники на маркетплейсе.

Универсальные трактора распространены больше всего на небольших фермах – эти легкие и поворотливые машины сравнительно недороги и способны решать множество задач благодаря работе с широким спектром навесных, полунавесных и прицепных орудий. Универсально-пропашные трактора – более тяжелая мультифункциональная техника для средних и крупных хозяйств, которая может работать и с широкозахватным оборудованием. И совсем отдельно стоят пропашные трактора – они работают с большими грузами, на средних и тяжелых почвах. Какие же модели всех трех классов сегодня, в новых реалиях, пользуются спросом у сельхозпроизводителей? Наше исследование показало, что на первые места в 2023 году выходит недорогая и максимально универсальная белорусская, китайская и отечественная техника. Основные ее черты во всех категориях – экономный расход топлива, способность работать в сложных условиях и ремонтопригодность.

Универсальная модель (70-140 л.с.)

1.МТЗ 82.1 (Минский тракторный завод)

МТЗ 82.1 – наверное, самый популярный универсальный трактор в нашей стране. Несмотря на небольшую для этой категории мощность (81 л.с.), он работает с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием и трудится повсеместно и на сельхозработах (в том числе, в животноводстве и садоводстве), и в городском хозяйстве, и в строительстве. Это незаменимый помощник погрузчика, экскаватора и бульдозера, не говоря о том, что он работает в спарке со специальными сельхозмашинами. Применение МТЗ 82.1 самое широкое, а стоимость демократична: новую машину можно приобрести в зависимости от комплектации приблизительно за 2 млн рублей, на вторичном рынке – вдвое дешевле.

Трактор благодаря хорошей трансмиссии устойчив на малых скоростях – минимальная скорость для него 1,2 км/час; на повышенной скорости по асфальту МТЗ 82.1 позволяет передвигаться высокое давления в шинах. Кроме того, проходимость трактора весьма высока благодаря переднему ведущему мосту и колесной формуле 4х4. Совместимость с разнообразным навесным оборудованием, проходимость и цена – именно по этим причинам МТЗ 82.1 возглавляет наш рейтинг.

2.МТЗ 1221 (Минский тракторный завод)

Крупный трактор с большой грузоподъемностью – до 4,5 т, рассчитанный на работу в самых разных климатических условиях, на любом рельефе местности, на всех почвах, включая слабонесущие. Это тоже испытанная модель, впервые ее выпустили четверть века назад, в апреле 1998 года, а в 2017 году МТЗ 1221 стал победителем отечественного конкурса «Лучшая сельскохозяйственная машина». Этот универсальный трактор с достаточно мощным двигателем в своем классе (130 л.с.) используют в растениеводстве, животноводстве, промышленности, строительстве и городском хозяйстве. МТЗ 1221 оснащен КПП-механикой, которая позволяет переключать скорости под нагрузкой, не теряя мощности.

МТЗ 1221 уже стоит значительно дороже, чем МТЗ 82.1, около 3,5 – 4 млн, – и неудивительно, поскольку он стоит на границе категории, и производители относят МТЗ 1221 скорее к энергонасыщенным универсально-пропашным тракторам. Лучше всего он подходит для полевых работ (боронования, вспашки, культивации, посева, внесения удобрений, распыления пестицидов) и отлично совместим с простым и широкозахватным навесным оборудованием.

3.ZOOMLION RN904 Pro (Зумлион Хэви Индустри Рус)

Китайская сельхозтехника все чаще попадает на верхние строчки рейтингов. Один из лучших примеров – это колёсный экономичный трактор Zoomlion RN904 Pro мощностью 90 л.с., разработанный для эксплуатации на рисовых полях, но способный действовать на любых неорошаемых землях и выполнять широкий спектр задач с навесными, полунавесными и прицепными орудиями. Сегодня его можно встретить на небольших фермах, как в растениеводстве, так и в животноводстве – стоимость новой машины составляет около трех миллионов рублей.

Среди отличительных особенностей Zoomlion RN904 Pro – усовершенствованная технология турбонаддува и прямого впрыска, контролирующая подачу топлива при разных режимах работы двигателя. Это хорошее сочетания экономии топлива за счет эффективности его использования, и большой выходной мощности. При этом двойной масляный бак способствует непрерывной работе в течение всего дня.

4.ZOOMLION RS-1304 (Зумлион Хэви Индустри Рус)

Еще один универсальный «китаец», производительный и эффективный, хорошо работающий с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием. ZOOMLION RS-1304 способен работать даже в самых неблагоприятных для техники условиях – при низких температурах; этому способствует мощный аккумулятор, который в морозы ненамного теряет емкость, а значит двигатель (130 л.с.) можно будет запустить в любом случае. Цена трактора соответствует мощности: новый можно купить за 4–4,5 млн рублей, подержанный – примерно за 3 млн.

На RS-1304 установлена усиленная передняя ось с дорожным просветом до 450 мм – это минимизирует повреждения урожая во время полевых работ. Колея колес регулируется, что позволяет соответствовать требованиям междурядной обработки почвы. Одна из важных черт этого трактора – комфорт для механизатора, на что ориентируются многие пользователи.

Универсально-пропашная модель (150 – 220 л.с.)

5.МТЗ 1523 (Минский тракторный завод)

Одна из базовых моделей своего класса – МТЗ 1523 с мощностью 155 л.с. выполняет полный цикл полевых работ, от подготовки почвы под посев до уборки и транспортировки урожая. Используют МТЗ 1523 и в лесном хозяйстве, в строительстве, промышленности, реже в коммунальной сфере. Это надежная и простая «рабочая лошадка» повышенной грузоподъемности, которая не подведет даже в самых суровых почвенно-климатических условиях, да и запчасти для нее можно найти даже в самых отдаленных регионах. МТЗ 1523 не просто производителен, он экономно расходует ГСМ, к тому же, МТЗ 1523 можно оборудовать для работы в режимах оперативного и длительного времени на реверсе.

У МТЗ 1523 есть полный набор разных приспособлений и узлов дополнительного оборудования, тягово-сцепных средств, поэтому трактор может работать со множеством сельскохозяйственных машин и оборудования; максимально же его возможности используются в сочетании с широкозахватными и комбинированными машинами классов 2 и 3. В своей категории это достаточно недорогая машина, новый МТЗ 1523 можно купить за 4,5 – 5 млн рублей.

6.МТЗ 2022 (Минский тракторный завод)

Эта машина по своей функциональности, надежности и назначению похожа на предыдущую модель, и мощность почти та же: 156 л.с. Собственно, МТЗ-2022 стал глубоко модернизированным преемником МТЗ 1523. Задачи он выполняет те же: энергонасыщенный трактор МТЗ 2022 нужен для общих сельхозработ, для основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов – и конечно, для транспортировки грузов. Но есть у МТЗ 2022 и особенности: например, этот трактор можно использовать для работы в железнодорожных защитных насаждениях и под линиями электропередач, чтобы уничтожать разросшиеся кустарники и деревья, на добыче кускового торфа и в дорожно-ремонтных дорогах. Кроме того, МТЗ 2022 отлично справляется с ролью тягача на слабонесущих грунтах. В зависимости от комплектации, новый МТЗ 2022 можно купить по цене от 5,5 млн рублей до 9 млн рублей; на вторичном рынке эта модель встречается редко.

7.YTO 2204 (YTO International, LTD)

И снова мы видим китайскую модель – это мощный колесный трактор на 220 л.с. с большим топливным баком и экономичным дизельным двигателем, что позволяет ему преодолевать большие расстояния. YTO 2204 широко используют для вспашки, уборки трав, посева, озеленения и других работ. У трактора две важных особенности: во-первых, двойное заднее колесо дает отличное сцепление с почвой и минимальную пробуксовку. Во-вторых, бесступенчатая колея делает его почти незаменимым для сельхозкультур с разными междурядьями. На рынке можно найти YTO 2204 примерно за 10 млн рублей.

8.ZOOMLION RS-1604 PRO (Зумлион Хэви Индустри Рус)

Китайская компания «Зумлион» за короткое время хорошо зарекомендовала себя на российском рынке тракторов; она обеспечивает надежной техникой малый и средний экономический сегменты аграрного бизнеса. Модель RS-1604 PRO, как и ее младший брат той же серии RS из класса универсальных тракторов, комфортна, многофункциональна и может работать в самых неблагоприятных климатических и погодных условиях. Но мощность ее больше, 160 л.с., что позволяет трактору эффективней выполнять работу с навесными, полунавесными и прицепными орудиями и другие вспомогательные и транспортные задачи. Еще одна особенность – система воздушной очистки RS-1604 PRO защищена воздушным фильтром предварительной очистки циклонного типа: это решение позволяет трактору работать в условиях очень большой запыленности. RS-1604 – недорогой помощник фермера: новую машину можно купить за 4,3 – 5 млн рублей.

Пропашные трактора (250 - 500 л.с)

9.Кировец К-525 (Петербургский тракторный завод)

Этот трактор, вышедший в серийное производство три года назад, уже относится к классу пропашных; он для небольшого фермерского хозяйства будет уже избыточен – и к тому же, дорог: цена этого трактора составляет более 11 млн рублей. Эффективней всего Кировец К-525 показывает себя в хозяйствах с пашней 500–2000 га, его охотно используют агрохолдинги и латифундисты. Главные задачи этого трактора мощностью 250 л.с. – частые перегоны техники на удаленные поля по дорогам общего пользования (даже со спаренными шинами он остается в пределах допустимых дорожных габаритов, поэтому дополнительных разрешений оформлять не надо) и работы на мелкоконтурных полях. Вместе с тем, Кировец-525 многофункционален, и упор в этой модели конструкторы сделали на качество, комфорт и удобство работы механизатора.

10.БТЗ-243К.20 (Брянский тракторный завод)

Этот трактор с колесами увеличенного размера можно назвать фаворитом всего модельного ряда БТЗ. Его используют для пахоты средних и тяжелых почв, дискования, сплошной культивации, предпосевной подготовки почвы, посевных работ. Конечно, эта машина незаменима для транспортировки прицепов грузоподъемностью до 20 тонн, причем одинаково хорошо трактор выполняет эту задачу на дорогах и в бездорожье. Двигатель у БТЗ-243К экономичный, расходует 157 гр. кВт/ч, мощностью в 250 л.с., с турбокомпрессором, охладителем наддувочного воздуха, с электронным впрыском топлива. Кабина комфортная, с кондиционером и улучшенным обзором, центральной посадкой оператора.

11.Кировец К-7М (Петербургский тракторный завод)

Еще один «Кировец» в классе особо мощных пропашных тракторов для крупных хозяйств. Серия К-7М – производительная, простая и надежная, чрезвычайно ремонтопригодная и при этом удобная для механизатора. Используют эти трактора в первую очередь для работы с любыми широкозахватными комплексами, как для обработки почвы, так и для посева, основной принцип – особо тяжелая работа, ведь мощность тракторов серии К7М составляет от 300 до 428 л.с. Что важно, при всей своей величине и мощности все одиннадцать моделей линейки чрезвычайно проходимы и маневренны, а надежность конструкции и всех ее элементов позволяют К7М работать круглый год. Покупая трактор из этой серии, рассчитывайте на сумму примерно 16-17 млн рублей.

Источник - Свое фермерство