Выбери участок в каталоге

Земли ЛПХ и ИЖС — в чем разница и что лучше

Опубликовано: 12.11.2020

Перед тем, как купить участок, нужно продумать, чем вы хотите на нем заниматься. Ведь от цели использования зависит категория будущего приобретения. Хотите просто возвести коттедж и постоянно проживать в нем? Или еще и получать доход от ведения сельского хозяйства?

Самые популярные земли под строительство — ЛПХ и ИЖС. В чем разница между землями этих категорий? Что лучше выбрать? Давайте разбираться.

ИЖС

Земля ИЖС — участок под строительство дома для постоянного проживания. Наделы этого типа расположены исключительно в населенных пунктах: городских и сельских. Тут разрешается возвести коттедж, рассчитанный только на одну семью. Этажность сооружения — не более трех ярусов, площадь должна соответствовать региональным градостроительным нормам. Кроме дома можно построить и хозяйственные помещения: гараж, баню, сараи, а также развести сад и огород. Объекты, возведенные на землях ИЖС, запрещено использовать в коммерческих целях.

Плюсы:

есть инфраструктура, ответственность за которую возложена на администрацию населенного пункта;

на участке или поблизости уже проложены коммуникации;

на земельные владения категории ИЖС банки выдают ипотеку;

когда дом будет готов, собственник вправе получить налоговый вычет;

в доме можно прописаться;

разрешается возводить хозяйственные постройки, разбивать сады и огороды.

Минусы:

цена. Земля под ИЖС — самая дорогая по сравнению с территориями других категорий;

высокий налог на имущество. Его годовой размер — 1,5% от кадастровой стоимости земельного надела;

размер участка, площадь и этажность дома ограничены;

запрещено коммерческое использование участка, то есть легально продавать излишки сельхозпродукции не получится;

если покупалась просто земля, то перед возведением дома предстоит получить на это разрешение.

Выбрать участок пож ИЖС.

ЛПХ

Личное подсобное хозяйство — это дом с приусадебным участком, на котором разрешено производить сельхозпродукцию. ЛПХ могут находиться на территории населенных пунктов, тогда там допускается строить жилье. В этом случае не обязательно обзаводиться хозяйством, но иметь такую возможность весьма выгодно. На землях ЛПХ, расположенных за границами сельских поселений, капитальное строение возводить запрещено.

Плюсы:

на земли ЛПХ в банке дают ипотеку;

налог на ЛПХ в три раза меньше, чем на ИЖС;

при желании реально увеличить цену такого приусадебного участка. Тогда предстоит перевести надел в категорию ИЖС; перед строительством не требуется согласования проекта и получение разрешения, что сэкономит силы и время;

после возведения жилья на приусадебном участке собственник вправе получить налоговый вычет;

на этих землях можно начать свой сельхозбизнес — выращивать на продажу овощи и фрукты, организовать пасеку, разводить домашнюю птицу и животных.

Минусы:

когда земельный надел расположен за чертой города или села, то есть это полевой участок, тогда на нем запрещено вести - - капитальное строительство. Об этом четко говорится в Федеральном Законе № 112-ФЗ от 07.07.2003 года «О личном подсобном хозяйстве». Разрешено возведение только хозяйственных построек; на полевых участках также нельзя строить помещения для складирования сельхозпродукции; инфраструктура не всегда развита, если речь идет о ЛПХ за пределами городов и сел.

Выбрать участок пож ЛПХ.

Что общего?

У земель этих двух категорий есть много общего, но присутствуют и различия. Сравним их для наглядности. В построенном доме на землях обеих категорий можно прописаться, а также продать его вместе с участком. У участков ЛПХ и ИЖС схожие права и возможности перед законом, если они расположены на территории населенного пункта. После завершения строительства жилого дома можно получить налоговый вычет. На участках обеих категорий можно разбить сад и огород, выращивать овощи и фрукты. ИЖС находится только на территории населенного пункта, а ЛПХ может быть нак в черте города или села, так и за пределами.

В чем разница?

Прежде всего, в деньгах. ИЖС обойдется собственнику дороже, чем ЛПХ, ведь стоит он больше и ежегодные налоги в три раза выше. На землях ИЖС нельзя разводить сельскохозяйственных животных и птицу, на ЛПХ — разрешено. Если земельный надел ЛПХ лежит за пределами поселений, на нем нельзя возводить капитальную постройку — ту, у которой есть фундамент. Например, жилой дом или коттедж. То, что выращено на землях ЛПХ, можно легально продавать, ведь основное назначение таких участков — производство сельхозпродукции. С земель ИЖС официально прибыль получать запрещено, а значит и на излишках выращенных овощей и фруктов не заработаешь.

Какую землю выбрать?

Чтобы ответить на этот вопрос, определитесь, какие цели у вас относительно будущего участка. Вы мечтаете постоянно проживать в частном доме? Или будете убегать от столичного шума и суеты на выходные, и вам просто нужна дача в Подмосковье, Там вы планируете отдыхать, жарить шашлычок и любоваться природой. Намерены ли вы работать на земле? Выращивать сельхозпродукцию только для себя или еще и зарабатывать на ней? Или участок требуется для инвестирования денежных средств, чтобы впоследствии получить прибыль?

Покупка земли — шаг ответственный. Чтобы не допустить ошибок в выборе категории будущих владений, перед покупкой определитесь с целью их использования. После этого можете смело выбирать участок по душе согласно вашим требованиям и планам.







