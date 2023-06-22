Земельный гороскоп на лето 2023

Опубликовано: 22.06.2023





Представители водной стихии

Рак, Скорпион, Рыбы





Рак

Цели и достижения летом: отправиться в круиз по давно забытым местам. Вы семейный человек, который любит проводить время на даче. Привычная обстановка является вашей истинной радостью, но на этот раз вы решите освежить воспоминания. Ваш энтузиазм приведет вас туда, где вы давно не были. Речка с тарзанкой со времен вашего детства или дикий пляж на берегу огромного водохранилища встретят вас шквалом эмоций. Вам подойдет гектар возле воды, где вы сможете посидеть в гамаке с книгой и насладиться природой. Благодаря вашей коммуникабельности вы повторите флешмоб старых фото, встретите друзей и отлично проведете время на террасе вашего дома в поселке «Новая жизнь» на берегу Волги.





Ваш садовый символ: хризантема — символ дома и преданности. Она, как и вы, излучает добрые намерения и высокие чувства.

Чем спастись от жары: купить кепку или повязать яркую бандану. Ваш стиль спокойный и не вызывающий, поэтому солнце не надоест вам изнуряющими лучами. Сами по себе вы — водное солнце, на которое можно смотреть, не сощурив глаз.





Скорпион

Цели и достижения летом: найти острые ощущения. Любитель неизведанного, вы всегда в поиске экстрима. Вам подойдут необычные туры и непременно обрадуют путешествия к шаманам, ночевка в скалах и танцы с бубнами. Не забудьте про водный баланс, который вам необходим. Гектар возле озера в поселке «Междуречье на Валдае» и поиск сокровищ сделают ваш отпуск незабываемым. Там вы можете спокойно отстегнуть свое жало и насладиться водными процедурами. Благодаря своей харизме и загадочности вы сможете приворожить даже водяного. Даже без жала, куда ему до вас!













Ваш садовый символ: гладиолус — символ храбрости и упрямства. Он идеально подходит вам и подчеркивает вашу позицию в споре «потому что гладиолус».

Чем спастись от жары: прикупить водные очки. Они защитят ваши глаза от поцелуев водных существ, когда вы будете нырять в поисках приключений.





Рыбы

Цели и достижения летом: пуститься в увлекательное путешествие в доме на колесах. Поиски новых эмоций приведут вас к берегу моря, где утром вы сможете насладиться шумом прибоя, а вечером посчитать звезды у костра. Ваш отдых можно сравнить с Тихим океаном. Со стороны он кажется спокойным, а на деле — непредсказуемый и бурлящий, как бомбочка для ванны. По-настоящему хорошо вы чувствуете себя возле воды, поэтому в своем путешествии не забудьте посетить самые красивые водопады. Благодаря развитой интуиции вы добьетесь успехов в лотереях и найдете локацию для самых крутых селфи. Вам подойдет гектар у воды, где вы сможете сделать лучшие фото для соцсетей, жить и отдыхать с комфортом на берегу прекрасного Вазузского водохранилища в поселке «Имение Алексеевское».





Ваш садовый символ: водяная лилия. Возможно, именно этот цветок вы видели в снах. Символ нежности прекрасно подходит вашей чуткой душе.

Чем спастись от жары: больше купаться! Самое время попробовать разные стили плавания, например баттерфляй или брасс. Или запрыгнуть в круг в виде фламинго и уплыть далеко-далеко.





Представители огненной стихии

Овен, Лев, Стрелец





Овен

Цели и достижения летом: услышать зов предков и отправиться по историческим местам. Вы не терпите однообразия и монотонные экскурсии не для вас. Вам нравится исследовать новое, и ради экшена вы готовы на риск. Прыжки через костер, карнавал, коррида и другие масштабные мероприятия зажигают вас. Гектар на открытом воздухе, где можно разжигать большие костры и жарить маршмеллоу, — идиллия для вас. Благодаря творческому потенциалу вы будете в центре внимания и, как Колумб, откроете новые земли. Простор и бескрайние поля ждут вас в поселке «Мое поместье», где рядом протекает река Волга.









Ваш садовый символ: огненный флокс. Вы удивитесь, но этот цветок обжигает одним взглядом и навсегда остается в сердце.

Чем спастись от жары: солнце вас не страшит, потому что вы сами огонь. Чтобы не обжечь всех своей силой, спрячьтесь под разноцветный зонтик. Но не забудьте про SPF, чтобы защититься от укусов ультрафиолета.





Лев

Цели и достижения летом: провести королевский отдых, где можно блистать и показать себя. Жаркое солнце и веселье — это те самые магнитики, которые вы готовы привезти из отпуска. Гектар на просторе в поселке «Усадьба на Волге» идеально подходит вашему темпераменту, есть где развернуться и покуролесить. Ваше место под солнцем, поэтому устраивайтесь поудобнее. Благодаря вашей уверенности в себе вы обязательно достигнете поставленной цели и исколесите выбранные маршруты вдоль и поперек.









Ваш садовый символ: подсолнух. Такой же яркий и неповторимый, как вы. В саду подсолнух напоминает солнце. Он высоко возвышается над остальными и пока не рычит, как царь природы, но это дело эволюции.

Чем спастись от жары: найти самый красивый лежак для грациозной осанки. Покрывало запомнит очертания вашего тела после купания и создаст шедевр на миллион долларов.





Стрелец

Цели и достижения летом: расширить территории и сломать границы у себя в голове. Вы ловкий непоседа, которому по плечу объехать несколько стран за неделю. Постоянная смена обстановки поможет вам насытить зрительные и вкусовые рецепторы. Вам подойдет гектар возле леса в поселке «Малая родина», где вы сможете без помех исследовать новые места и делиться ими в своем блоге. Там вы сможете пострелять из лука не только по чужим сердцам, как Купидон, но и по мишеням. Благодаря энтузиазму и азарту вы легко победите в любом споре и обыграете соперников в пасьянс.









Ваш садовый символ: гвоздика. Ваше очарование и шарм сбили с крыльев даже пчел, которые делали мед.

Чем спастись от жары: запастись водой, и в особенности для окружающих, потому что рядом с вами всегда жарко. Воду можно с газом и без, и добавить лимон.





Представители земной стихии

Телец, Дева, Козерог





Телец

Цели и достижения летом: прогулки на яхте по Волге с функцией все включено. Гектар возле воды — это находка для вас. Поэтому вам идеально подходит поселок «Имение Алексеевское». Вы любите комфорт и размеренный отдых, когда можно не спеша насладиться отпуском с бокалом сангрии, а потом изучить местный колорит с интеллигентным гидом. Ваш девиз: «Гулять так гулять!» Ярко и экстравагантно вы протанцуете это лето. Благодаря вашей продуктивности в отпуске вы можете свернуть горы, но не спешите так делать, оставьте их для других туристов.









Ваш садовый символ: тюльпан. Он такой же, как вы, с изюминкой. За ним кроется легенда о земной любви и красота жизни.

Чем спастись от жары: солнцезащитные очки в красивой оправе — это для вас. Как ценитель роскоши и долголетия, вы способны оценить краски лета только с надежной защитой на глазах. Не забудьте надеть их, и полный вперед!





Дева

Цели и достижения летом: отпустить тормоза и провести время, забыв обо всем. Вам нравятся спокойные виды отдыха в хорошем отеле и без сюрпризов. Лишнее бахвальство в интернете не для вас. Гектар возле леса в поселке «Мое поместье» в тишине и спокойствии идеально подойдет вашему перегруженному вниманию. Отправляйтесь в пешие прогулки по лесной местности и посетите величественные горы. Благодаря вашей надежности и умению располагать к себе вам нечего бояться животных. Они, как к Белоснежке, сами подойдут к вам. Но не гладьте их за ухом слишком сильно, белки, например, это не любят, а утки-мандаринки ласке предпочтут крошки хлеба.





Ваш садовый символ: чайная роза. Символ обладает красотой и утонченностью, так же как и вы. Мимо нее сложно пройти и не понюхать.

Чем спастись от жары: обустроить уютное место по своему неповторимому вкусу. То, как это сделаете вы, не под силу повторить другим. Даже солнце позавидует вашей креативности и потому не направит зной в ваш уголок.





Козерог

Цели и достижения летом: кинуться в ол инклюзив с головой. Вы любите проводить время с пользой и привезете из отпуска не только классные фотки, но и интересные факты о жителях забытого континента и третий иностранный язык. Гектар рядом с лесом подойдет вам как место, где можно найти и изучить что-то новое. Благодаря вашей терпеливости вы сможете увидеть и цветение редкого цветка, и заметить явление, которое до этого никто не открыл до вас. Поселок «Междуречье на Валдае» рядом с озерами и природными парками организован специально для вас.









Ваш садовый символ: орхидея — символ чувственности и амбициозности. Вы грациозны, как это растение, от которого невозможно отвести взгляд.

Чем спастись от жары: купить новые часы. Пусть это лето начнется с покупки, которая покажет, что время вашего отпуска здесь и сейчас.





Представители воздушной стихии

Близнецы, Весы, Водолей





Близнецы

Цели и достижения летом: пуститься в знакомства на новом месте. Вы неутомимы и веселы и легко подстраиваетесь под климат. Отдых в безграничной пустыне или бесконечных джунглях одинаково привлекает вас. Гектар на просторе — это то, что нужно вашему неукротимому характеру. Где бы вы ни были, вы формируете большой круг общения и будете лидером. Благодаря вашему интеллекту и любознательности вам откроются секреты Вселенной и даже тайны коллег по работе. А познать секреты природы можно в поселке «Новая жизнь».









Ваш садовый символ: ромашка — символ простоты и верности, что и привлекает в вас окружающих.

Чем спастись от жары: собрать корзину с сочными фруктами. Витамины и свежий сок помогут вам восполнить энергию и продолжить любую авантюру.





Весы

Цели и достижения летом: отправиться в романтическое путешествие на воздушном шаре. Обаятельны и легки на подъем, вы любите лайфстайл и без проблем привыкаете к новым условиям. Вам надоело все мирское, поэтому прочь и ввысь к небесам. Только в воздухе вы найдете себя и обретете невидимые крылья. Гектар на просторе в поселке «Малая родина» — ваша родственная душа, такая же открытая и светлая. Благодаря природному любопытству вы пуститесь во все легкие трэвел-маршрутом и покорите не одну галактику.









Ваш садовый символ: ажурные гипсофилы. Воздушные и нежные цветы подчеркивают вашу мечтательность, а тонкие стебли — гибкость и силу.

Чем спастись от жары: гулять на свежем воздухе. Духота комнат — это не про вас. Свобода и ветер в волосах — ваши истинные союзники, смело добавляйтесь к ним в друзья.





Водолей

Цели и достижения летом: поиск сакральных смыслов в далеких городах и странах. Вы гуманист, который старается изменить мир к лучшему и мечтает найти в каждом путешествии новую мудрость. Гектар на просторе в поселке «Имение Алексеевское» — это свобода для вашей философии. Благодаря оригинальному взгляду на вещи вы легко сможете найти инвентарь для фотосессии в поле и получить много лайков под фото.













Ваш садовый символ: фиалка. Она также полна вдохновения и новых идей. Символ подчеркивает вашу открытость и легкость в общении с людьми.

Чем спастись от жары: приобрести в антикварном магазине красивый бокал для фреш-коктейлей. При желании дополнить его железной трубочкой (вы же как любитель природы против пластиковых). Предмет одарит вас флером загадочности и освежит в полдень.