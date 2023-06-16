Тверская область: турпоток может вырасти на 50%

Опубликовано: 16.06.2023





Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как информировала в четверг пресс-служба правительства Тверской области, за последние семь лет турпоток в регионе вырос с 1,3 миллиона человек до 2,6 миллиона. В ближайшие четыре года планируется увеличить этот показатель как минимум до 4 миллионов туристов в год.

«На текущий год мы делаем осторожный прогноз, что по отношению к прошлому году мы увеличим (турпоток) еще на 50%», — сообщил Руденя.

По словам губернатора, загрузка гостиниц в области на конец года в среднем составляла 65-70%, по итогам первого квартала этого года — более 75% в зависимости от класса мест размещения туристов.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в числе наиболее популярных направлений среди путешественников – Тверь, Осташков, Конаковский и Селижаровский районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочек. В регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.





Источник — РИА Новости