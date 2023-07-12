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Тверская область: развиваем сотрудничество с Китаем

Опубликовано: 12.07.2023


Губернатор российского региона Игорь Руденя обсудил с делегацией провинции Ляонин направления межрегионального сотрудничества.

В Тверской области планируют провести «Месяц гостеприимства» для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, сообщает пресс-служба облправительства.

«Тверская область развивает партнерство с Китайской Народной Республикой: губернатор Игорь Руденя обсудил с делегацией провинции Ляонин направления межрегионального сотрудничества. Губернатор предложил провести в 2023 году «Месяц гостеприимства» в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе представить региональные промплощадки и технопарки», — рассказали в пресс-службе, добавив, что стороны обсуждали перспективы создания совместных предприятий.

Предприятия Верхневолжья планируют увеличить поставки в КНР продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Кроме этого, в регионе развивается сотрудничество Тверского госуниверситета с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика, развивается программа студенческого обмена и совместных научных исследований. Как рассказал заместитель председателя Народного правительства провинции Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для расширения связей — здесь насчитывается более 100 университетов, в части которых изучают русский язык.


«В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики», — передает пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.


Город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В 2024 году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей. В эти дни в Китае проходит визит делегации Федерального собрания во главе со спикером Валентиной Матвиенко. «Для нас большая честь — продолжить работу коллег на нашей территории в практической плоскости», — подчеркнул Руденя.


Источник изображения - MK.RU Тверь


Источник - ТАСС

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