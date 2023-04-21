Тверская область: приехать на праздники и остаться навсегда

Опубликовано: 21.04.2023

«Мой гектар» подготовил дайджест последних новостей региона

2022 год дал взрывной рост и стимул для путешествий по России. Нам представилась уникальная возможность узнать больше об интересных и красивых местах нашей родины и даже, возможно, запланировать смену места жительства. Причем в отличие от покупки недвижимости в далеких странах, стать владельцем земли и дома в центральных регионах России вполне реально.

Согласно последним исследованиям, большинство россиян планирует отдых на майские праздники в своей стране. Как выяснил сервис путешествий Туту.ру, 85,7% спроса на эти дни пришлись на авиабилеты по России. За рубеж планирует отправиться лишь 14,3% самостоятельных авиапутешественников.

Какие интересные и пока недооцененные туристами места можно посмотреть в России?

Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды — наиболее популярные туристические направления, не меняющиеся из года в год. А ведь в России существуют и новые направления, активно развивающиеся для туризма.

Рекомендуем обратить внимание на Тверскую область: Валдай, Верхневолжье. Оба этих региона вошли в тридцатку лучших Национального туристического рейтинга — 2022. Первый очевидный плюс — сюда можно с комфортом и относительно недорого добраться из Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как в целом по России авиабилеты ощутимо подорожали.

Погода на майские праздники вполне располагает к путешествиям — в Центральной России уже тепло, но еще не жарко — на праздничные дни синоптики прогнозируют от +16 °C до +21 °C. Природа оживает, в Тверскую область наконец-то вернулись долгожданные, задержавшиеся в пути аисты, на которых можно посмотреть в Реабилитационном центре диких животных «Ромашка» в Зубцовском районе.

Регион сейчас очень активно развивается в плане туризма. В регионе развивается круизное направление, под него разрабатываются туристические программы, улучшается инфраструктура.

Впечатляющая статистика региона по туризму

Туристический поток в Твери и области начал активно расти уже в прошлом году, на 2023 год и далее у властей и бизнесменов региона грандиозные планы.

В навигационном сезоне 2022 года в Тверской области рост туристического потока круизных лайнеров по сравнению с 2021 годом составил 18% по количеству заходов судов и 65% по числу гостей. Город Калязин принял 242 лайнера и 48,4 тыс. туристов. В Твери пришвартовались 155 круизных теплоходов и более 31,9 тыс. туристов.

С 2016 по 2022 год туристический поток в Тверской области вырос с 1,3 млн до 2,6 млн человек.

В 2022 году туристическая отрасль принесла в бюджет региона 921 млн рублей в виде налогов.

К 2026 году планируется увеличить туристический поток до 4,1 млн гостей.

В 2023 году Тверская область ожидает роста захода круизных теплоходов на 10%. Главные речные порты региона планируют принять 434 теплохода: 184 — в Твери, 250 — в Калязине.

Развитие туризма стало главной темой недавнего заседания правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Сегодня это максимально импортозаместительная отрасль экономики России, и Тверская область — край с необыкновенно богатым историческим бэкграундом и природными красотами — просто обязана воспользоваться благоприятной конъюнктурой, возникшей на фоне западных санкций.

Также на прошедшей недавно Международной туристической выставке «Интурмаркет» председатель тверского отделения Российского союза туриндустрии Валерий Иванов рассказал о развитии круизного туризма в регионе.

«Большим плюсом является поддержка нашим областным правительством круизного туризма. Увеличивается количество судозаходов, начиная от города Калязина, где более четырехсот судозаходов получается за сезон. В маленьком городе такое количество очень много значит, в наш областной центр заходят суда, открываются новые точки, такие как завидовское направление, когда специально создавались маршруты именно для приема туристов на теплоходах с остановкой в Завидово. Я думаю, что скоро в туристическом плане не наша область станет пригородом Москвы, а Москва станет пригородом Тверской области, и все туристы, которые будут путешествовать через Москву, будут отдыхать в Тверской области», — отметил Валерий Иванов.

В официальном телеграм-канале Минстроя РФ рассказали о реализации инвестиционного проекта «Завидово парк» — комплексного проекта по созданию туристско-рекреационной зоны, который объединит семейный отдых, спортивный туризм, деловой туризм. В целях развития проекта на средства субсидии, предоставленной Минстроем России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ведется строительство здания речного порта в устье реки Шоши, создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развлечения на любой вкус

Все более популярными площадками отдыха туристов в Верхневолжье становятся кемпинги и глэмпинги. Три таких новых объекта с размещением 241 единицы модульных домов появились в регионе в 2022 году. Сегодня в регионе на стадии строительства 36 отелей, глэмпингов и прочих объектов туристической инфраструктуры.

По данным «Контур.Фокуса», число регистраций компаний для кемпингов в первом квартале 2023 года выросло на 18% год к году — популярность этого вида размещения растет с каждым годом, инвесторы видят возможность быстро запустить бизнес, не занимаясь капитальным строительством.

Туристические программы, предлагаемые гостям региона, удовлетворят самые разные потребности. Любители погрузиться в прошлое смогут совершить экскурсию по Твери, увидеть часть маршрута «Государева дорога», посетив Торжок или усадьбу Берново в Старицком районе. Совместно с Императорским дворцом в Твери для круизных гостей разработана экскурсия с полным погружением в эпоху и концертом классической музыки.

Спросом пользуются и гастрономические туры. В малых исторических городах можно попробовать традиционные блюда: в Лихославле — мармелад, в Торжке — пожарские котлеты, в Осташкове — пироги-рыбники.

Активно развивается сельский туризм. Для любителей охоты в Верхневолжье увеличили охотничий сезон, всего в Тверской области работают десятки крупных охотхозяйств.

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Цифры и возможности впечатляют, правда? Наверняка кто-то уже начал планировать путешествие в Тверь и ее окрестности. А если вы не захотите покидать красивую и гостеприимную Тверскую область, здесь можно купить целый гектар земли по вполне демократичной цене. Регион динамично развивается, земли осваиваются, строится инфраструктура — владельцам земельных участков создаются все условия для комфортной жизни.

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