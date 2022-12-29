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Топ-10 поселков 2022. Провожаем год вместе с командой Сервисной компании «Мой гектар»

Опубликовано: 29.12.2022

2022 год был продуктивным и динамичным. Специалисты Сервисной компании «Мой гектар» успешно реализовали поставленные задачи по развитию и благоустройству поселков.

Для собственников и участников проекта подготовлен последний в 2022 году дайджест. Итак, подводим итоги уходящего года, делимся внушительными достижениями.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за 2022 год сделано работ

Расчистка территории от растительности

13 670 м

Прорезка дорог

34 614 м

Оканавливание территории

33 899 м

Разметка техническими точками

4 799 шт.

Установка межевых знаков

1 999 шт.


Результаты работ в топ-10 поселках проекта за год в цифрах

Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

  • расчищено 6100 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 6450 метров дорог;
  • оканавлено 10 810 метров дороги;
  • разметка техническими точками 614 штук;
  • установлено 16 межевых знаков для клиентов;
  • установлено 138 ЛЭП;
  • благоустроена въездная группа;
  • установлены системы видеонаблюдения;
  • благоустроен дом управляющего.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

  • расчищено 1360 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 4360 метров дорог;
  • оканавлено 767 метров дороги;
  • разметка техническими точками 642 штук;
  • установлено 595 межевых знаков для клиентов;
  • установлены ЛЭП;
  • установлены системы видеонаблюдения;
  • благоустроена въездная группа;
  • благоустроен дом управляющего.


Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Развитие поселка

  • расчищена территория от лишней растительности;
  • прорезано 4360 метров дорог;
  • оканавлено 767 метров дороги;
  • разметка техническими точками 642 штук;
  • установлено 595 межевых знаков для клиентов;
  • установлены ЛЭП;
  • благоустроена въездная группа;
  • благоустроен дом управляющего.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

  • расчищено 1900 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 5860 метров дорог;
  • оканавлено 5600 метров дороги;
  • разметка техническими точками 326 штук;
  • установлено 40 ЛЭП;
  • благоустроена въездная группа;
  • благоустроен дом управляющего.


Поселок «Лесная усадьба»

Развитие поселка

  • расчищено 410 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 2100 метров дорог;
  • оканавлено 1760 метров дороги;
  • разметка техническими точками 118 штук;
  • установлено 44 межевых знака для клиентов;
  • установлены ЛЭП;
  • благоустроена въездная группа.


Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

  • расчищено 350 метров территории от лишней растительности;
  • оканавлено 400 метров дороги;
  • установлено 152 межевых знака для клиентов;
  • благоустроена въездная группа.


Поселок «Лисицыно»

Развитие поселка

  • расчищено 390 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 4064 метров дорог;
  • оканавлено 3172 метров дороги;
  • разметка техническими точками 268 штук;
  • установлено 57 межевых знаков для клиентов.


Поселок «Усадьба на Волге. Большевик»

Развитие поселка

  • оканавлено 80 метров дороги;
  • разметка техническими точками 496 штук;
  • установлено 35 межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

  • расчищено 600 метров территории от лишней растительности;
  • прорезано 5190 метров дорог;
  • оканавлено 5280 метров дороги;
  • разметка техническими точками 368 штук;
  • установлено 190 межевых знаков для клиентов.


Поселок «Бологое»

Развитие поселка

  • установлено 53 межевых знака для клиентов.


Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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