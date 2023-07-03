Старт продаж в новом поселке «Усадьба в Дубровке»

Опубликовано: 03.07.2023





Проект «Мой гектар» объявляет старт продаж в новом поселке «Усадьба в Дубровке». Участок площадью 1 гектар — по цене 100 000 рублей.

Сегодня у вас есть уникальная возможность одним из первых забронировать участок. А значит, по выгодной цене выбрать для себя самое лучшее место — на просторе, ближе к дороге или к лесу.

«Усадьба в Дубровке» расположен в Вышневолоцком районе Тверской области, недалеко от деревни Дуброво и села Есеновичи. Рядом протекает река Латынь и ручей Здоровец. В прозрачной извилистой реке Белая, протекающей в 10 км от поселка, водится редкая для этой местности рыба — хариус и форель.

Это уникальное место, окутанное ореолом древнерусских легенд. Подробнее о легендах можно прочесть здесь.





Поселок выгодно расположен в отдалении от шумных магистралей и предприятий, загрязняющих атмосферу.

На стыке Есеновичского сельского поселения и Фировского и Кувшиновского районов расположена самая высокая точка Валдайской возвышенности — Макушка Валдая (346,9 м), на которую ведут популярные туристические маршруты. В часе езды от поселка «Усадьба в Дубровке» находится город Вышний Волочек. Его главным богатством считается первая в нашей стране уникальная водная система, включающая в себя 32 км набережных рек и 30 мостов.





На общественном транспорте можно доехать с Ленинградского вокзала на высокоскоростном поезде «Сапсан» или «Ласточка» по маршруту Москва — Санкт-Петербург до станции «Вышний Волочек». Далее на маршрутке 258 по направлению до населенного пункта Княщины, который в 20 минутах от поселка. Или прямым автобусом от города Вышний Волочек до села Есеновичи.

Всего в поселке «Усадьба в Дубровке» 117 участков площадью 1 гектар. Можно выбрать удобное расположение: на просторе, у дороги или у леса. Предусмотрено индивидуальное подведение электричества мощностью 15 кВт до границы участка по заявке. К поселку есть круглогодичный подъезд, внутри запроектированы зоны общего пользования, в том числе детские площадки, парки, набережные, прогулочные зоны и другое.

Участки в поселке подходят для строительства усадьбы, организации туристического или агробизнеса, а также в качестве инвестиции.





Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин отмечает:





Отличные цены на старте — это замечательная возможность, которую рекомендуется не упустить в ближайшую неделю.

Выбрать участок, посмотреть виртуальный тур и запросить консультацию земельного эксперта можно на сайте поселка.