Шашлык на участке: новые правила и требования

Опубликовано: 06.03.2023

В России изменились требования противопожарной безопасности. Что разрешают и что запрещают новые правила — читайте в нашем материале.

С 1 марта в России вступили в силу поправки в Правила противопожарного режима, введенные соответствующим постановлением правительства. Поправки, в частности, устанавливают новые требования к размещению мангалов, сжиганию мусора на участках и использованию пиротехники.

Вместе с юристами разбираемся, как по новым правилам жарить шашлыки на даче и зажигать бенгальские огни в квартире.

Как сжигать мусор и жарить шашлыки

Основным нововведением является изменение минимального расстояния от источника огня до постройки, его разрешили уменьшить. До 1 марта действовало правило, согласно которому между разведенным (в том числе в мангале) огнем и любым строением должно быть не менее 50 м, напомнил специалист юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

«Это фактически делало невозможным разведение огня на дачных участках, размер которых в большинстве случаев не превышал шести соток. Собственники не могли пожарить на даче шашлык либо сжечь прошлогодний мусор без нарушения правил пожарного режима и риска быть оштрафованными», — отметил он.

С 1 марта минимальное расстояние от открытого огня до построек уменьшится в три раза и составит 15 м (вместо 50 м). В случае разведения огня в закрытой емкости (металлической бочке) допустимое расстояние до любого строения станет еще меньше — 7,5 м (вместо 50 м). Мангал же теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 м от любых построек (вместо 50 м).

При этом вокруг мангала должна быть зона в 2 м, где нет никаких горючих материалов, добавил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Кроме того, по-прежнему на участках запрещено жечь резину в любом виде, а также лакокрасочные изделия, отметил юрист. По его словам, допускается сжигать на дачных участках:

скошенную траву, листья, ветки;

пиломатериалы без краски и лака;

изделия из бумаги и картона;

пищевые отходы.

Штрафы

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы. Их размеры с послаблениями не изменились. Ответственность в данном случае наступает по ст. 20.4 КоАП РФ, уточнил Кирилл Стус. Согласно данной норме, при нарушении требований пожарной безопасности гражданину выносится предупреждение либо накладывается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Если требования пожарной безопасности нарушены в условиях особого противопожарного режима (вводится в случае повышения пожарной опасности), то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если в результате нарушения возник пожар и было уничтожено либо повреждено чужое имущество или причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штраф для граждан составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Хлопушки и бенгальские огни под запретом

Если сжигать мусор и устанавливать мангалы на участках по новым правилам стало можно, то использование пиротехнической техники подпало под запрет.

«До 1 марта 2023 запрещалось использовать пиротехнику в жилом доме, но делались исключения для мелких изделий (хлопушек и бенгальских огней), теперь же под запретом оказались в том числе и хлопушки, и бенгальские огни. Использование любых пиротехнических изделий в помещении, в том числе на балконе, будет являться нарушением требований пожарной безопасности», — пояснил специалист юридической компании «Интерцессия».

Неправомерное использование пиротехники считается нарушением требований противопожарной безопасности и наказывается штрафами по ст. 20.4 КоАП, так же как и разведение костра на участке и неправильное размещение мангала, отметил юрист.

Использовать внутри помещения можно только профессиональную пиротехнику, которая применяется для создания огневых спецэффектов на концертах и спортивных мероприятиях, добавил Владимир Кузнецов. При этом должен обеспечиваться целый комплекс инженерно-технических мер по обеспечению пожарной безопасности, уточнил он.

Глухие решетки на окнах и вещи на чердаках

По новым правилам разрешаются решетки на окнах квартир, расположенных, например, на первом этаже многоэтажек. Ранее запрет на использование глухих решеток на окнах по-разному интерпретировался правоприменителями и контрольными органами, что влекло наложение штрафов на тех, кто ставил решетки на окна квартир, говорит Кирилл Стус.

«Теперь же уточнено, что запрет на использование глухих решеток распространяется только на подвальные помещения», — отметил он.

Кроме того, вступают в силу послабления, которые позволяют гражданам хранить вещи в общедомовых помещениях (подвалах, кладовках, чердаках). Если раньше был прямой запрет на хранение вещей в подобных помещениях, то теперь уточнено, что хранение вещей возможно в случаях, которые предусмотрены нормативными документами по пожарной безопасности.

«То есть теперь хранить, например, сани, велосипеды возможно на чердаках и в подвалах, если при этом не закрыт доступ к эвакуационным путям и выходам, используемым в случае ЧП», — пояснил специалист юридической компании «Интерцессия».

Еще одно нововведение касается пожарных датчиков. Они должны быть установлены и находиться в исправном состоянии в домах и квартирах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Ранее такого требования не было.

«Установка приборов производится за счет муниципальных и региональных бюджетов в рамках соответствующих государственных программ, а не самими жильцами», — уточнил юрист.

Источник - РБК.Недвижимость