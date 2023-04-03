Сельхозкооперативы: что это такое и зачем создавать

Опубликовано: 03.04.2023

Кооперативное движение не раз спасало нашу страну. Например, в конце 1980-х – начале 1990-х годов потребкооперация обслуживала 40% населения страны и производила до 50% картофеля и 30% овощей, а членами кооперативов были 30 миллионов сельских жителей. Перестройка закончилась, недостаток продуктов сошел на нет, и кооперация в сельском хозяйстве начала разваливаться.

Сегодня в России работают всего лишь около 7000 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Лидером по созданию и объединению крестьянских хозяйств считается Краснодарский край. В кооперативе фермеры объединяют ресурсы для ведения совместной сельскохозяйственной деятельности и сообща решают вопросы обработки земель, эксплуатации и ремонта техники. Заготавливают корма, находят рынки сбыта и занимаются продвижением продукции.

Кооперативы на любой вкус

Кооператив регистрируется как обычное юридическое лицо, но имеет отличия в принятии решений и использовании доходов. Решения принимаются голосованием, у каждого члена – один голос. В отличие от обычного хозяйства, где владелец может забрать хоть всю прибыль, в производственных кооперативах 70% прибыли идет на развитие, а 30% распределяются не пропорционально паям, а по вложенному труду каждого конкретного члена за год. Если хозяйство несет убытки, и нет запасов средств, члены кооператива делают дополнительные взносы.

Российское законодательство делит с/х кооперативы на потребительские и производственные. Сельскохозяйственные производственные кооперативы считаются коммерческими организациями и могут получать прибыль. Им можно нанимать людей со стороны, но при этом в штате членов кооператива должно быть большинство. Потребительские кооперативы, напротив, называются в законе некоммерческими, прибыль между членами распределять не могут и вправе нанимать сотрудников только из своих членов.

Производственные с/х кооперативы

Должны иметь не менее пяти членов, а число наемных работников не должно превышать число членов. Таким образом гарантируется обязательное личное трудовое участие членов. Три основных вида производственных кооперативов:

1.Сельскохозяйственная артель – объединение сельхозтоваропроизводителей для производства, сбыта или переработки с обязательным личным трудовым участием в деятельности кооператива. При этом земля участников участвует в деятельности. Каждый член делает паевый взнос, то есть отдает кооперативу деньги, земельные участки или другое имущество для общего пользования.

2.Рыболовецкая артель – объединение рыбных хозяйств на тех же условиях, что и сельскохозяйственная артель

3.Кооперативное хозяйство – объединение, созданное для обработки земли или производства животноводческой продукции. В отличии от артели в паевой фонд не передаются земельные участки.

Потребительские кооперативы

Зачем они тогда нужны, если по закону не могут иметь материальной выгоды? Чаще всего это профит от совместной закупки, продажи продукции, переработки больших объемов сырья или другой деятельности. Такой кооператив фактически работает для «своих» – ведь по закону не менее 50% объема производства или услуг должно быть оказано его членам. Действующим законодательством установлено, что потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее 2 юридических лиц или 5 граждан (например, владельцев ЛПХ). При этом не менее 50% от объема работ (услуг), выполняемых потребитель­скими кооперативами, должно осуществляться для членов кооператива. Наименование потребительского кооператива должно содержать ука­зание на основную цель его деятельности, а также слова «сельскохозяйст­венный потребительский кооператив». Два и более потребительских кооператива могут образовывать потребительские кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперативов. Вот основные пять видов таких объединений:

- Перерабатывающие – занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, лесо- и пиломатериалов и других).

Сбытовые (торговые) – осуществляют продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции.

- Обслуживающие – осуществляют механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные работы, а также услуги по страхованию (страховые кооперативы), научно-производственному, правовому и финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные кооперативы) и другие работы и услуги.

- Снабженческие – образуются в целях групповой закупки и продажи средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также в целях закупки любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских и ветеринарных препаратов, книг и других).

- Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы создаются для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства.

Как создать кооператив

Созданием кооператива обычно занимается инициативная группа, которая должна обеспечить необходимое число членов. После того, как нужно число участников найдено, проводят собрание для формирования оргкомитета, который готовит устав и бизнес-план, определяет размер и источники паевого фонда, принимает заявления о вступлении в члены кооператива.

Когда подготовительная работа завершена, требуется подготовить и провести учредительное собрание кооператива. Следующим шагом будет подготовка и сдача документов на регистрацию – как юридическое лицо. После регистрации изготавливается печать и открывается расчетный счет в аграрном банке. На этом организационные мероприятия заканчиваются, можно приступать к непосредственной деятельности.

Государственная поддержка сельхозкооперации

Для развития сельхозкооперации созданы беспрецедентные по сравнению с другими формами хозяйствования меры господдержки:

Господдержка фермеров и сельской кооперации в 2023 году в РФ увеличена до 6,3 млрд рублей (с 5,6 млрд рублей в 2022 году).

Гранты для с/х потребительских кооперативов выдаются на развитие материально-технической базы. Максимальная сумма — 70 миллионов рублей, но не более 60% стоимости проекта. Для Дальнего Востока — не более 70%.

Льготные кредиты по ставке до 5% выдаются на срок до одного года — на пополнение оборотных средств и текущие цели; на срок от двух до 15 лет — на покупку оборудования, животных, а также на строительство и обновление аграрно-промышленных комплексов.

Субсидии предоставляются на возмещение до 50% затрат на покупку оборудования, техники и мобильных торговых объектов; крупного рогатого скота в целях замены больного; имущества, которое будет передано в собственность членам кооператива.

До 20% лизинговых платежей — за покупку объектов для хранения, переработки и выпуска продукции; оборудования для их комплектации.

До 15% затрат — на покупку сельхозпродукции у членов кооператива и личных подсобных хозяйств, не входящих в СПоК.

Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты по гранту «Агростартап» увеличены с 6 млн до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 млн до 6 млн рублей.

С 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер частичного возмещения затрат сельхозпотребкооперативам на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в этот кооператив.

Источник - Свое фермерство