Секреты выбора и посадки саженцев на своем участке

Опубликовано: 13.03.2023

Собираетесь купить и посадить фруктовое дерево? Тогда вам пригодятся наши рекомендации по выбору породы и сорта растения. Кроме того, мы расскажем, как определить здоровье деревца по коре и корням, а еще – секреты посадки и ухода за саженцами.

Самое главное, что стоит учитывать при выборе плодовой культуры – подходит ли она для вашей климатической зоны, иными словами – районировано ли растение. За основу зимостойкости в мире принята система на основе минимальных зимних температур. Система USDA была разработана Министерством сельского хозяйства США и сегодня включает 13 основных зон с двумя подзонами в каждой. На территории России расположены 9 основных зон морозостойкости по USDA, они распределены так:

Первая – в районе Якутии.

Вторая – в Центральной Сибири, республике Коми.

Третья – Восточная и Западная Сибирь, Кольский полуостров, Камчатка.

Четвёртая – Юго-Восточная Сибирь, Хабаровский край.

Пятая – среднее Поволжье, Урал, Центрально-Европейская часть России, Северо-западная часть России.

Шестая – нижнее Поволжье, Воронежская, Калининградская область.

Седьмая – Ростов-на-Дону, северные районы Ставропольского края.

Восьмая – Астрахань, Волгоград, основная часть Ставропольского края, горные районы Северного Кавказа.

Девятая – Краснодарский край, Крым, предгорья Северного Кавказа.

Сопоставляйте зоны произрастания культур со своей зоной USDA. Например, если вы живете в Подмосковье, и хотите посадить персик – вы быстро выясните, что это растение предпочитает зоны 6-8, то есть плохо переносит морозы ниже 23 градусов. Районированные сорта для пятой зоны есть, их можно купить, но все равно за несчастным северным персиком потребуется серьезный уход . Его надо посадить на южной стороне участка, защищенной от ветров, первые годы укрывать дерево и защищать от стресса. И все равно растение, как правило, будет болеть и вряд ли сможет стабильно радовать ведрами ярких сочных плодов.

Условия на участке

Очень важны для фруктового дерева условия вашего участка: освещенность, ориентированность по сторонам света, глубина залегания грунтовых вод, ветра и почва. Если в саду много солнца и достаточно безветренно, большинство деревьев будут приносить более крупные и ярко окрашенные плоды. Слива, груша, черешня и вишня плохо переносят застой влаги и переувлажнение, они не будут расти на заболоченных участках или в тех местах, где расстояние до грунтовых вод менее 1,5 м. Для этих деревьев лучше организовать дренаж на участке или отказаться от их выращивания. Есть очень простой тест. Выкопайте квадратную ямку глубиной 30 см и наполните ее до краев водой: вода должна полностью уйти в землю течение трех часов. Если этого не произошло, найдите для вашего дерева другое место.

Соизмеряйте расстояния – достаточно ли места на вашем участке для того или иного растения. Например, деревья с широко разрастающейся кроной – такие как черешня, груша – требуют площадь на один саженец от 4 до 10 кв.м. Важен рельеф – лучше выбирать ровный участок или пологий склон. Плодовые деревья довольно требовательны к составу почвы, поскольку имеют мощную корневую систему. Почва должна быть плодородной, структурной и достаточно рыхлой. Предпочтительны легкие и средние суглинки, хорошо гумусированные.

Учитывайте размер

На небольших участках целесообразнее всего сажать культуры на карликовых подвоях или сорта с компактными формами кроны, а также колоновидные яблони. Такие растения быстрее вступают в плодоношение, дают хорошие урожаи и при этом занимают намного меньше места в саду, чем деревья стандартного размера. К тому же, за ними легко ухаживать и проводить им обрезку кроны.

К сожалению, на рынке компактных растений много мошенничества. Например, колонновидными называют и грушу, и сливу, и другие деревья. На самом деле генетически колонной могут быть только яблони. Купить фальшивки вместо колонн легко. Однолетки всех сортов очень похожи, этим и пользуются некоторые продавцы. Поэтому сортовые колоновидные саженцы всегда покупайте только в питомниках, садовых центрах или специализированных магазинах. Попросите у консультанта документ-описание сорта, где четко должны быть указаны районирование (для какой зоны выведен сорт), возраст саженца и срок созревания плодов. Лучшими для посадки являются районированные однолетки, но можно высаживать и 2-3-летки. Учтите, чем старше по возрасту саженец, тем труднее он адаптируется при посадке.

Колоновидные саженцы яблонь имеют характерные особенности:

Центральный побег однолетки имеет толщину не менее 1,5 см. Двух-трехлетние саженцы не формируют боковых побегов;

Саженец должен быть без листьев;

Кора имеет живой вид и на ощупь эластичная и гладкая, без повреждений;

Корни не усохшие, без гниения. При соскабливании с них кожицы видно белую древесину.

Осмотр саженца

Выбирая идеальный саженец, прежде всего обратите внимание на его форму. Плодовому дереву нужен крепкий, прямой ствол. Даже небольшая кривизна может вызвать проблемы позже, когда дерево вступит в плодоношение. Убедитесь, что имеется выраженный центральный ствол: если вы купите саженец с развилкой, это позднее с большой вероятностью приведет к разлому дерева и его гибели. Так что важен «лидер» – ствол. Он помогает удерживать дерево в равновесии, без него потребуется частая обрезка. Толщина двухлетнего саженца – не менее 1,5 см.

Другие признаки хорошего деревца:

Растение небольшое и компактное. Неопытные садоводы обычно думают: чем крупнее я растение куплю, тем быстрее оно начнет плодоносить. На деле же саженцы большого размера тяжело переживают стресс от выкапывания, хранения и последующей посадки. Однако это правило меньше касается растений с закрытой корневой системой – в горшке, их можно покупать практически в любом возрасте, они практически в 100% случаев приживутся. Зажившее место прививки. Для привитых растений очень важно, чтобы ранка была полностью заросшей – иначе туда легко проникает инфекция. Место прививки не должно быть перевязано. Корни должны быть надежно защищены. Если корешки открыты, обломаны, обрезаны или пересушены – не берите, это пустая трата денег. Корни растения обязательно должны быть влажными и укутанными в земляную болтушку, оберегающую их от обезвоживания. Отправляясь за покупкой, возьмите с собой кусок пленки, смоченную мешковину и кусок веревки, чтобы укутать и завязать деревце. Есть еще один вид мошенничества с корнями: растение выкапывают из открытого грунта, обрубают корни и помещают в горшок с землей, якобы саженец так и вырос. Поэтому смотрите на поверхность земли в горшке: она должна выглядеть не свежей, а скорее уплотненной, на ней могут также расти небольшие сорняки и немного мха. Крепкие гибкие ветки и живая кора. Малое количество листвы не должно вас смущать. Как правило, сортовые саженцы обработаны специальными веществами, вызывающими опадание – это делается для того, чтобы до посадки растение меньше испаряло влагу. Однако имеющиеся листочки будут сочными и упругими. Веточки не должны быть подсушены, обломаны. Аккуратно ковырните ногтем кору – у живого растения она будет упругой, а слой под ней – зеленым, влажноватым. Правильно сформированные скелетные ветви. Скелетными называют основные, толстые веточки, обычно их 3-4. Выберите такой саженец, чтобы эти веточки росли в разные стороны – тогда сформируется ровная, красивая крона дерева. Обратите внимание на угол наклона ветвей по отношению к стволу. Если он составляет 45 градусов или меньше – не берите саженец. Ветви в будущем будут плохо плодоносить и легко обламываться.

В заключение: самое плохое место для приобретения садовых культур – придорожные рынки растений. Такие места живут за счет проезжающих мимо дачников. Ассортимент у торговцев редко бывает богатым, происхождение растений покрыто завесой тайны, а пересортица – обычное явление. Всегда выгоднее покупать саженцы у заинтересованных продавцов, например в специализированном питомнике. Вы заплатите немного дороже, зато гарантированно выберете с помощью специалиста сортовое растение, получите все необходимые консультации о посадке и уходе. В этом смысле даже самый маленький питомник предпочтительнее, чем огромный торговый центр.

Источник - Свое фермерство