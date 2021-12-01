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Руководитель проекта «Мой гектар» вошел в состав Президиума ОПОРЫ РОССИИ

Опубликовано: 01.12.2021

30 ноября состоялось совместное расширенное заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» под модераторством Президента Организации Александра Калинина. Члены руководящих органов приняли в состав «ОПОРЫ РОССИИ» более 200 представителей бизнеса, а также проголосовали за создание новых Комиссий и Комитетов.

В рамках заседания члены Президиума Правления Организации избрали председателей региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ». В Новосибирской области им стал Игорь Салов, в Республике Хакасия — Максим Шевченко.

Кроме того, приняли в состав «ОПОРЫ РОССИИ» новых членов из Москвы, Республики Башкортостан и Чувашия, Пермского края, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Орловской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Ярославской области.

По итогам голосования, которое прошло в рамках заседания, в новый состав членов Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» были рекомендованы Генеральный директор ООО «УК «Большая земля», член Совета Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Бучельников и руководитель группы консалтинговых компаний «Константа-Холдинг», заместитель Председателя Ивановского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марк Геллер.

В новый состав Правления «ОПОРЫ РОССИИ» был рекомендован Директор международной группы компаний MEDAS Гюндюз Йюджель, в том числе был рекомендован к избранию в члены Президиума Правления Ассоциации «НП «ОПОРА» Вице-президент Национального союза профессионалов антикризисного управления Вячеслав Якушкин.

Также состоялось голосование за ликвидацию Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по импортозамещению и создание на ее основе Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по работе с корпоративными госзаказчиками. Руководителем Комитета был избран Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Валерий Шагаев.

Помимо этого, участники заседания проголосовали за создание:

  • Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по техническому регулированию, промышленной безопасности и охране труда (руководителем назначен член Президиума Ассоциации «НП «ОПОРА» Юрий Радин);

  • Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию электротранспорта и инфраструктуры (член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Логанцов);

  • Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовому оздоровлению и банкротству (Вице-президент Национального союза профессионалов антикризисного управления, член Президиума Ассоциации «НП «ОПОРА» Вячеслав Якушкин);

а также за избрание председателем Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по торговле Вице-президента Ассоциации «НП «ОПОРА» Владлена Максимова и присоединение Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по малоформатной и мобильной торговле (председатель – Владлен Максимов) к Комитету «ОПОРЫ РОССИИ» по торговле.

В рамках мероприятия участники также подробно рассмотрели вопрос антиковидных ограничений. Александр Калинин сообщил, что 26 ноября на Совете регионов в Мурманске обсуждались предложения по правительственным законопроектам в этой сфере.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» подчеркнул, что деятельность торговых центров и непродовольственная розница столкнулись с падением количества посетителей и выручки из-за ограничений, но для них не предусмотрены меры федеральной поддержки.

«Считаем необходимым для этих объектов предусмотреть поддержку со стороны федерального центра либо трансферы в региональный бюджет, чтобы региональные правительства могли оказать поддержку для непродовольственной розницы и торговых центров. Перечисленные позиции готовы проработать и направить в Государственную Думу», — заключил Александр Калинин.

В рамках заседания Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» также подвели итоги делового визита членов Организации 14-17 ноября в Швейцарию и участия во встрече представителей бизнеса с Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 19 ноября в Благовещенске.

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