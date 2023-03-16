Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • Проект «От сохи до сохи»: Продавать саженцы? Как работает питомник растений

Проект «От сохи до сохи»: Продавать саженцы? Как работает питомник растений

Опубликовано: 16.03.2023

Наверняка людям, переезжающим за город, приходит в голову мысль: а что если продавать растения? Звучит здорово, ведь размножить одно дерево можно десятки раз. Казалось бы, сплошная прибыль. Но есть нюанс и не один.

Наш новый выпуск — с бескрайних просторов агрофирмы «Поиск». Компания продает семена и саженцы с 1990 года! Мы разузнали, как устроены производственные процессы: как растят, чем поливают, что берут и многое другое. Попутно мы узнали, что ветви деревьев в современных садах могут расти не хаотично, а в заданном направлении. Что на одном стволе могут расти до пяти сортов яблонь, а еще и груша, и рябина. Что в средней полосе уже выращивают персики, киви и нектарины. Актуальные тенденции и агротехнические приемы по обустройству приусадебного участка — в новом выпуске «От сохи до сохи».

Поделиться:

Читайте также:

31.03.2023

Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию

31.03.2023

5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома

31.03.2023

Можно ли взять ипотеку на строительство дома

31.03.2023

Господдержка в 2023 году: субсидии для ЛПХ

31.03.2023

Можно ли на материнский капитал купить землю

31.03.2023

Как получить землю от государства бесплатно

31.03.2023

Из чего лучше строить частный дом

31.03.2023

Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?

30.03.2023

На каких участках можно строить дом в Тверской области

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).