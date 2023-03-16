Проект «От сохи до сохи»: Продавать саженцы? Как работает питомник растений

Опубликовано: 16.03.2023

Наверняка людям, переезжающим за город, приходит в голову мысль: а что если продавать растения? Звучит здорово, ведь размножить одно дерево можно десятки раз. Казалось бы, сплошная прибыль. Но есть нюанс и не один.

Наш новый выпуск — с бескрайних просторов агрофирмы «Поиск». Компания продает семена и саженцы с 1990 года! Мы разузнали, как устроены производственные процессы: как растят, чем поливают, что берут и многое другое. Попутно мы узнали, что ветви деревьев в современных садах могут расти не хаотично, а в заданном направлении. Что на одном стволе могут расти до пяти сортов яблонь, а еще и груша, и рябина. Что в средней полосе уже выращивают персики, киви и нектарины. Актуальные тенденции и агротехнические приемы по обустройству приусадебного участка — в новом выпуске «От сохи до сохи».