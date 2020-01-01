Проект «От сохи до сохи»: Учёные против голода

Опубликовано: 16.09.2022

Для создания этого выпуска мы отправились в Подмосковье, где уже 30 лет существует агрохолдинг «Поиск». Эта компания производит семена, посадочный материал и является крупнейшей в нашей стране. «Поиск» реализует продукцию оптом во все крупные и локальные торговые сети, в России и СНГ с агрохолдингом работают 3,5 тысячи дилеров.

Наш собеседник - кандидат сельскохозяйственных наук и глава селекционного отдела компании Александр Николаевич - человек занятой, особенно в разгар лета, мы несколько месяцев договаривались о съёмках и это того стоило.

Получены ответы на вопросы: а не закончатся ли семена в стране к следующему агросезону? Почему в супермаркетах такие невкусные помидоры? Как наука создаёт новые сорта и как проверяет их на практике?

И ещё специально для наших подписчиков мы предоставили возможность посещать дегустационные дни в агрохолдинге.

Дегустации проходят по несколько раз в каждый летний месяц, вы сможете не только вкусно поесть, но и поучаствовать в определении органо-лептических качеств новых сортов и помочь тем самым отечественной селекции.

О том как и где создают новые сорта овощей - смотрите в От сохи до сохи.