Проект «От сохи до сохи»: поселок «Долина озёр»

Опубликовано: 25.12.2022

Мы посетили поселок «Долина озёр» в Вышневолоцком районе. Поездка несколько раз переносилась из-за сложных погодных условий, но в итоге всё оказалось как нельзя лучше, ведь мы провели для вас полное исследование поселка и окрестностей. Теперь вы можете получить не только справочную информацию с сайта, но и увидеть поселок нашими глазами, как будто это вы сами посетили Долину озёр.

А ещё мы пообщались с местными жителями. Две пенсионерки из Санкт-Петербурга легко освоились в деревне. Выращивают птиц, свиней и чувствуют себя на 50 вместо 70. Рыбак в деревне Боровно сетует на то, что клюёт одна плотва, он явно ожидал рыбу покрупнее. А бывший ядерный физик из Москвы занимается лошадьми и руководит реставрацией храма 1818-го года.

Как правильно желать хорошего клёва? Сколько лошадей нужно, чтобы вспахать целину? В чём уникальность планировки поселка? Об этом и многом другом — в нашем новом выпуске.