Проект «Мой гектар» участвует в работе правительственной комиссии по вопросам развития садоводства

Опубликовано: 08.06.2022

7 июня в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии состоялся «открытый диалог» с представителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

В мероприятии приняли участие руководитель Росреестра Олег Скуфинский, член Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования – руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта «Мой гектар» Алексей Чернышов, руководители Росреестра, представители территориальных органов Росреестра, члены региональных садоводческих, огороднических объединений, представители Общественного совета при Росреестре.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в своем вступительном слове положительно оценил создание при правительстве РФ Комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, (она создана в мае 2022 года). Он подтвердил, что требуют решения вопросы, которые накопились у садоводов – это проблемы, связанные с кадастровым учетом, вопросы землепользования, строительства, обеспечения инфраструктурой территории ведения гражданами садоводства и многие другие.

На сегодня в России насчитывается 30 миллионов садоводов и это почти каждый третий житель России.

«Формирование объектов недвижимости садоводов, которые в итоге регистрируются, встают на кадастровый учет – это живые деньги, которые приходят в бюджет муниципалитетов, это строительство объектов недвижимости, покупка стройматериалов, рабочие места, связанные с этой стройкой, это уверенность самих садоводов за свою собственность которую они могут передать по наследству – а в итоге это выращивание на своих земельных участках продукции, которой садоводы обеспечивают себя, своих родственников и других граждан. Вопросы, связанные с жизнедеятельностью садоводов, затрагивают большое количество населения России», - сказал во время встречи в Росреестре депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

После изучения проблематики отрасли садоводства, Росреестр выделил три основных проблемных направления в развитии садоводства, об этом было сказано во время встречи:

проблемы с кадастровым учетом и варианты решения данных вопросов. Как один из вариантов решения – это комплексные кадастровые работы, которые позволяют выявить неучтенные объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрировать эти объекты недвижимости;

земли общего пользования внутри садоводческих товариществ. Это земли под дорогами, спортплощадками, объектами электро-, газо-, водоснабжения, общей инфраструктуры и тому подобное (проблематика по их оформлению, регистрации);

целевое использование земельных участков – земли не должны простаивать, их необходимо активно включать в оборот (это тоже проблема не только самих садоводов, но предмет коллективного решения вместе с местными и федеральными органами власти).

«Проект «Мой гектар» в дальнейшем будет принимать участие в работе правительственной комиссии, «у многих граждан имеются участки, вышедшие из сельхозоборота и они могут быть использованы садоводами, это очень востребованная сфера деятельности у населения нашей страны», - прокомментировал руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта «Мой гектар» Алексей Чернышов.

Дополнительная информация: В середине мая 2022 года решением Правительства РФ создана Комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества, которую возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В данный момент формируется состав комиссии и план работы, предполагается, что главная задача, решением которой займется новая структура - разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые находятся в сфере межотраслевого регулирования и не могут быть решены одним органом власти. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода.