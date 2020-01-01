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Приусадебный земельный участок: что это?

Опубликовано: 05.07.2022

При выборе участка важно обращать внимание на категорию земли и, соответственно, вариант допустимого использования, отчего напрямую зависит кадастровая стоимость надела и будущего земельного налога.

Для возведения жилья прекрасно подходят участки категории ИЖС, а также ЛПХ. Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), могут находиться как на землях сельхозназначения, так и населенных пунктов.

Фото из раздела «Бесплатные»

Что такое приусадебный земельный участок?

Немногие знают, что приусадебный участок — это классификация земли, на которой допустимо выращивание сельхозпродукции, возведение жилого здания и всевозможных хозпостроек. Определение «приусадебный земельный участок» указывается под кодом 2.2 в правоустанавливающей документации и прекрасно подходит для продажи, покупки, аренды и т. д.

Участок такого типа позволяет реализовать множество полезных идей.

1. Строительство жилого здания, но не более 3 этажей. Возможно построение четвертого этажа, если он будет мансардным. Если земля включена в состав населенных пунктов, то часто органы местного управления проводят все необходимые коммуникации, обеспечивают доступ к важным объектам инфраструктуры (детсадам, школам, больницам). Поэтому такие участки пользуются большой популярностью, отлично подходят для круглогодичного проживания. Но не всегда можно рассчитывать на подключение ко всем коммуникационным сетям, и в этом случае владельцу придется делать это самостоятельно.

2. Строительство гаража, бани. Причем гараж можно построить как самовольно, так и по предварительно полученному разрешению. При возведении бани важно соблюдать противопожарные, санитарно-гигиенические нормы, возводить ее на определенной удаленности от смежного участка (более 3 метров).

3. Обустройство тепличного комплекса. Земли ЛПХ подходят для выращивания овощей, ягод, зелени как для собственного употребления, так и для реализации излишков продукции. Причем законом разрешено реализовать сельхозпродукцию без оплаты каких-либо налогов, так как данный вариант деятельности не относится к предпринимательству. Это важное достоинство земель ЛПХ. Но обработкой земли, выращиванием культур может заниматься исключительно владелец земли и члены его семьи. Привлекать наемных работников запрещено.

4. Установка сооружений для разведения животных. Этот вид деятельности также разрешен на приусадебных участках. Главное, чтобы постройки находились на расстоянии не менее 3-4 метров от жилых строений и отступали от источников водообеспечения.

Также на землях ЛПХ можно обустраивать навесы для стоянки, хранения техники, строить погреба и овощехранилища, делать скважины, уличные туалеты.

Часто приусадебные участки ЛПХ принадлежат муниципальным властям. Но они могут быть реализованы физическим лицам, а также предоставлены в долгосрочную аренду или бессрочное пользование. Также физлица могут продать, подарить или передать по наследству либо использовать в качестве залога участки для организации личного подсобного хозяйства.

Площадь может быть разной, но федеральный закон установил верхний предел, а именно 0,5 га. Но отдельно власти регионов могут реализовать наделы и большей площади, но не превышающие 2,5 га.


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Преимущества приусадебного земельного участка

Можно выделить несколько достоинств земли ЛПХ.

  1. Для выращивания сельхозпродукции нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и можно сразу же приступать к реализации излишков.

  2. Небольшой земельный налог. По крайней мере, меньше, чем у земли ИЖС.

  3. Есть возможность оформить регистрацию по месту проживания.

  4. Участок может применяться в качестве залога при оформлении кредита.

  5. Для организации личного подсобного хозяйства не нужно заниматься оформлением многочисленной документации. Весь учет осуществляется путем добровольного предоставления всех сведений в органы местного самоуправления.

  6. Есть льготы, предназначенные для выделения земельного приусадебного участка отдельным категориям граждан (многодетным семьям и т. д.).

  7. Можно получить социальную помощь. Существует множество госпрограмм, которые выделяют средства на успешное развитие личного подсобного хозяйства. Деньги могут быть предоставлены на приобретение животных, инструмента, посевного материала и т. д. Но чтобы оформить социальную помощь, необходимо, чтобы в семье был достаток на уровне прожиточного минимума и обязательно предоставлен четкий план с указанием расходования полученных средств.

Надеемся, после прочтения статьи вам стало понятно, что значит приусадебный земельный участок. Это прекрасный вариант для проживания всей семьи и развития собственного хозяйства.

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