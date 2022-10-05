Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • При участии собственников проекта «Мой гектар» и Союза садоводов России при правительстве РФ создана комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества

При участии собственников проекта «Мой гектар» и Союза садоводов России при правительстве РФ создана комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества

Опубликовано: 05.10.2022

Распоряжением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина создана комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества. Проект «Мой гектар» вместе с «Союзом садоводов России» были инициаторами создания данной правительственной комиссии.

30 сентября текущего года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение (№2880-р) о создании и утверждении состава правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Ее возглавила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Идея создания отраслевой комиссии по поддержке развития садоводства и огородничества в России принадлежит совместно собственникам проекта «Мой гектар» и Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Вначале идея была поддержана Росреестром и Государственной Думой РФ, затем была услышана в Правительстве.

Правительственная комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества является координационным органом, образованным в целях согласования действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций, представленных в Комиссии, по реализации государственной политики в области развития отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. «Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами», - говорится в сообщении Правительства РФ. Развивать отрасль садоводства планируется за счет новых инструментов комплексного развития территорий (КРТ), применения новых законодательных механизмов, активизация и развития садоводческо – фермерских хозяйств.

Комиссия создана в непростое время, когда приходит общее понимание, что земля является опорой для семьи и основой решения продовольственных вопросов, а также возможностью обеспечения экологически чистого питания своим детям и внукам.

В состав комиссии вошли представители Государственной Думы и Совета Федерации РФ, руководители различных министерств и ведомств РФ, Росреестра, представители ФНС и ФАС, представители общественных организаций и фондов.

Поделиться:

Читайте также:

23.11.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 16–23 ноября 2023

21.11.2023

Как получить землю инвалиду 3 группы и лицам других льготных категорий

21.11.2023

Как оформить землю под базу отдыха

21.11.2023

Как получить субсидию на фермерское хозяйство

21.11.2023

Из чего лучше строить баню

21.11.2023

Где лучше строить дом

21.11.2023

Можно ли оформить землю на ребенка

21.11.2023

Как создать садовое товарищество и получить землю

20.11.2023

«Мой гектар» принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по строительству о внесении изменений в закон о КРТ

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.


Лого
Узнать подробнее
Расскажем подробную информацию о поселках, развитии проекта и возможностях инвестиций
  • На введенный номер телефона мы выслали код
    для доступа к расширенному каталогу
  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).