При участии собственников проекта «Мой гектар» и Союза садоводов России при правительстве РФ создана комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества

Опубликовано: 05.10.2022

Распоряжением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина создана комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества. Проект «Мой гектар» вместе с «Союзом садоводов России» были инициаторами создания данной правительственной комиссии.

30 сентября текущего года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение (№2880-р) о создании и утверждении состава правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Ее возглавила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Идея создания отраслевой комиссии по поддержке развития садоводства и огородничества в России принадлежит совместно собственникам проекта «Мой гектар» и Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Вначале идея была поддержана Росреестром и Государственной Думой РФ, затем была услышана в Правительстве.

Правительственная комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества является координационным органом, образованным в целях согласования действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций, представленных в Комиссии, по реализации государственной политики в области развития отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. «Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами», - говорится в сообщении Правительства РФ. Развивать отрасль садоводства планируется за счет новых инструментов комплексного развития территорий (КРТ), применения новых законодательных механизмов, активизация и развития садоводческо – фермерских хозяйств.

Комиссия создана в непростое время, когда приходит общее понимание, что земля является опорой для семьи и основой решения продовольственных вопросов, а также возможностью обеспечения экологически чистого питания своим детям и внукам.

В состав комиссии вошли представители Государственной Думы и Совета Федерации РФ, руководители различных министерств и ведомств РФ, Росреестра, представители ФНС и ФАС, представители общественных организаций и фондов.