Правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества и Минцифры тестируют модуль для голосования в СНТ

Опубликовано: 20.06.2023





16 июня 2023 года состоялось заседание рабочей группы по имущественным вопросам Правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества в формате видеоконференции. На заседании присутствовали представители Министерства сельского хозяйства, Министерства юстиции, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Союза садоводов России.





*Проект «Мой гектар» представили Денис Бучельников — руководитель проекта, и Алексей Чернышов — руководитель Центра правовой поддержки собственников.*

Алексей Бутовецкий, председатель рабочей группы, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщил, что к заседанию Правительственной комиссии готовится на рассмотрение ряд вопросов, касающихся бурения скважин и водоснабжения в СНТ, регулирования вопросов оформления общего имущества и проблем с бесхозными участками.

Депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, возглавляющий рабочую группу по энергетике, отметил:

«Проблема заброшенных участков требует решения на законодательном уровне. Важно установить простые и понятные правила игры. Если человек забросил свой садовый участок, на нем растет борщевик, сорняки переносятся к соседям — значит, должны быть механизмы, как воздействовать на недобросовестного владельца. Конечно, тут не должно быть перегибов. Считаю, необходимо определить статус и признаки неиспользуемых участков, а также проработать механизмы их дальнейшего освоения».









Алексей Бутовецкий уделил особое внимание начинанию, инициированному Союзом садоводов России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Разработан пилотный проект по интегрированию модуля для управления участками и голосования в СНТ.

Председатель рабочей группы отметил, что данная страница на ЕПГУ (Единый портал Госуслуг) для садоводов и огородников (Лендинг для садоводов) уже подготовлена. Она позволяет, находясь на своем участке, заказывать и получать услуги для развития территории. Кроме того, в настоящее время рассматривается Проект постановления Правительства Российской Федерации, который регулирует вопрос голосования. Данный проект находится в высокой степени готовности.





Модуль для голосования создан при консультативной помощи проекта «Мой гектар», где коллективное развитие поселка и поддержка собственников ведется в режиме онлайн уже длительное время. Цифровая онлайн-платформа Личный кабинет изначально была создана для того, чтобы упростить коммуникацию между собственниками и заменить собой стихийные чаты в WhatsApp и ВКонтакте, сделать прозрачным процесс развития и управления поселком.





Проект «Мой гектар» разрабатывает инновации и технологии, чтобы перевести СНТ на современные цифровые рельсы в рамках принципов добрососедства. После успешного применения платформы Личный кабинет внутри собственных поселков, проект начал масштабироваться в СНТ при поддержке Союза садоводов России.

Рабочая группа также подготовила свои предложения по проведению комплексных кадастровых работ. В бюджете на 2024 год на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе и на определение границ земельных участков в садоводческих товариществах. Данная работа необходима для того, чтобы владельцы участков имели возможность свободно распоряжаться ими по своему усмотрению, избегая конфликтных ситуаций с соседями и проблем с подведением коммуникаций. Например, льготная газификация доступна только для домовладений, на которые оформлены соответствующие документы.