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Под эгидой Минсельхоза РФ заработал государственный реестр земель сельхозназначения

Опубликовано: 07.03.2022

Под эгидой Минсельхоза РФ заработал государственный реестр земель сельхозназначения, куда собственник может направлять актуальную информацию по своему участку

Для собственников земельных участков проекта «Мой гектар» состоялся вебинар Центра Правовой Поддержки собственников. Эксперты проекта в числе других вопросов рассказали о создании государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, который ведет Министерство сельского хозяйства РФ.

По словам руководителя Центра Правовой Поддержки, председателя Ассоциации Градостроительного зонирования и территориального планирования Алексея Чернышова, 1 марта вступили в силу поправки в закон о сельхозугодьях - Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ (ред. от 30 декабря 2021 года) "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".

«Государство понимает, что информация тридцатилетней давности никоим образом не отображает актуальную информацию по земле на текущий момент. Изменения законодательства направлены на то, чтобы все участники получали достоверную информацию, ведь теперь сведения по сельскохозяйственным землям в этом реестре можно обновлять», - сообщил Алексей Чернышов.

Это также означает, что собственники могут напрямую направлять в Министерство сельского хозяйства РФ информацию по своему участку согласно статье 107 названного выше закона. Реестр будет вестись на картографической электронной основе.

Также до собственников во время вебинара доведены особенности принятия закона Тверской области об утверждении Перечня муниципальных образований Тверской области, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

Во время вебинара в чат от собственников поступило более 100 вопросов, руководитель правового управления проекта «Мой гектар», заместитель генерального директора компании «Большая Земля» Инна Демкина и руководитель Центра Правовой Поддержки, председатель Ассоциации Градостроительного зонирования и территориального планирования Алексей Чернышов постарались ответить на все.

Те, кто не смогли принять участие в диалоге, могут посмотреть вебинар в записи по ссылке

Напомним, теперь вебинары проекта «Мой гектар» будут проводится в социальной сети ВКонтакте.

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