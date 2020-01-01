Проект «От сохи до сохи»: Ландшафтный дизайн участка
Опубликовано: 20.06.2022
Наш Никита сегодня устроит вам экскурсию в мир ландшафтного дизайна. Вы увидите огромный участок, собранный из двух, где есть и свой пруд, и охотничий домик, и березовые рощицы. А еще, разумеется, инженерные системы, благодаря которым возможна такая красота.
- Как композиция сада может подчеркнуть формы фасада?
- Как защитить пруд, чтобы он не «утек» от вас?
- Чем подкармливать кувшинки в искусственном водоеме?
- Как использовать перепады высот, чтобы было красиво и функционально?
- Есть ли среди строительных материалов что-то красивее камня?
- Как привезти огромное дерево на небольшой фуре?
- Чем расстановка камней на участке похожа на семейное «Дорогой, давай всё-таки сюда подвинем мебель»?
- Как дренажные системы выдерживают огромное давление, а зимой не лопаются трубы?
- Чем заменить бордюры, если вы не любите спотыкаться?
- Почему обычная дорожка легко пережила мощную арматуру и держится уже 22 года?
Это и многое другое вы узнаете из видео.
Дизайнеры с двадцатилетним опытом работы Игорь и Оля расскажут вам инженерные секреты и занимательные нюансы профессии.
Хотите увидеть всё это через год? Тогда смотрите, как участок выглядит сейчас, а затем подписывайтесь на канал!
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