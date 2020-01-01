Проект «От сохи до сохи»: Ландшафтный дизайн участка

Опубликовано: 20.06.2022

Наш Никита сегодня устроит вам экскурсию в мир ландшафтного дизайна. Вы увидите огромный участок, собранный из двух, где есть и свой пруд, и охотничий домик, и березовые рощицы. А еще, разумеется, инженерные системы, благодаря которым возможна такая красота.

Как композиция сада может подчеркнуть формы фасада?

Как защитить пруд, чтобы он не «утек» от вас?

Чем подкармливать кувшинки в искусственном водоеме?

Как использовать перепады высот, чтобы было красиво и функционально?

Есть ли среди строительных материалов что-то красивее камня?

Как привезти огромное дерево на небольшой фуре?

Чем расстановка камней на участке похожа на семейное «Дорогой, давай всё-таки сюда подвинем мебель»?

Как дренажные системы выдерживают огромное давление, а зимой не лопаются трубы?

Чем заменить бордюры, если вы не любите спотыкаться?

Почему обычная дорожка легко пережила мощную арматуру и держится уже 22 года?

Это и многое другое вы узнаете из видео.

Дизайнеры с двадцатилетним опытом работы Игорь и Оля расскажут вам инженерные секреты и занимательные нюансы профессии.

Хотите увидеть всё это через год? Тогда смотрите, как участок выглядит сейчас, а затем подписывайтесь на канал!