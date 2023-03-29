От Сохи до Сохи: Дом из MHM панелей

Опубликовано: 29.03.2023

Мы пообщались с совладельцем завода по производству пока еще экзотичного стройматериала — панелей Massiv-Holz-Mauer.

Технология такого строительства пришла к нам из Германии. Там, и вообще в Европе, а также на Ямале и в Якутии широко распространены административные и жилые здания из MХM панелей. Они прочные и быстровозводимые. В отличие от обычного дерева они не дают усадку. Такие панели максимально экологичны, ведь состоят из 100% натуральных материалов: древесины и алюминия. Чтобы проверить эти данные, мы обратились к представителю завода-изготовителя.

В новом выпуске узнаем, как устроено производство панелей, познакомимся с оптимальным проектом дома из MHM на бумаге, а также оценим планировку в реальности.

Заказать дом от Wood Massiv можно на сайте завода: https://wm-mhm.ru/

Также у производителей есть собственный канал на YouTube

Для оперативной связи с представителем завода номер WhatsApp: 89687763535

Выбрать участок под усадьбу или для организации хозяйства можно на сайте