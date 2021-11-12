Онлайн-встреча экспертов Всероссийской премии «Развитие регионов. Лучшее для России»
Игорь Калинин выступил перед экспертами Всероссийской премии «Развитие регионов. Лучшее для России»
Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин выступил на онлайн – встрече перед экспертами премии «Развитие регионов. Лучшее для России». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора компании «Большая Земля» Инна Демкина, руководители органов государственной власти девяти субъектов Российской Федерации, представители компаний – номинантов премии.
12 ноября состоялась онлайн – встреча экспертов форума и премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин поделился с участниками мероприятия опытом по коллективному развитию сельских территорий за период реализации программы с 2016 по 2021 годы.
«На территории Тверской области за пять лет сформировано 43 поселка, в которых более пяти тысяч человек стали собственниками гектара. Участники проекта объединены в кооперативы, что позволяет им коллективно управлять развитием поселка. На данный момент команда проекта осваивает более 10 тысяч гектаров новых сельскохозяйственных территорий», - сказал Игорь Калинин во время выступления.
Субъекты РФ представляли министр экономического развития Республики Северная Осетия – Алания Заур Кучиев; министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислав Крылов; начальник отдела министерства экономического развития Забайкальского края Евгений Тыжинов; представитель министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Ольга Бронцева и другие.
По мнению экспертов, которое прозвучало после выступления Игоря Калинина, проект «Мой гектар» сегодня использует уникальные механизмы решения вопросов коллективного развития сельских территорий, которые могут быть применены в различных регионах.
Неслучайно команда проекта номинирована на премию «Развитие регионов. Лучшее для России», вручение которой состоится в городе Сочи с 16 по 18 декабря текущего года.
Для информации:
Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — ежегодная награда, вручаемая за лучшие практики и проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Форум премии успел стать традиционной площадкой для обсуждения тем развития территорий, рассмотрения лучших бизнес-кейсов, а также открытого диалога между властью и бизнесом.
Основные темы предстоящего в декабре форума «Развитие регионов. Лучшее для России»:
Стратегия социально – экономического развития регионов;
Управление знаниями и интеллектуальные технологии;
Реалии четвертой промышленной революции в регионах;
Развитие человеческого потенциала и решение вопроса оттока кадров;
Программа по улучшению жилищных условий;
Раскрытие туристического потенциала региональных городов.
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