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Онлайн-встреча экспертов Всероссийской премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Опубликовано: 12.11.2021

Игорь Калинин выступил перед экспертами Всероссийской премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин выступил на онлайн – встрече перед экспертами премии «Развитие регионов. Лучшее для России». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора компании «Большая Земля» Инна Демкина, руководители органов государственной власти девяти субъектов Российской Федерации, представители компаний – номинантов премии.

12 ноября состоялась онлайн – встреча экспертов форума и премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин поделился с участниками мероприятия опытом по коллективному развитию сельских территорий за период реализации программы с 2016 по 2021 годы.

«На территории Тверской области за пять лет сформировано 43 поселка, в которых более пяти тысяч человек стали собственниками гектара. Участники проекта объединены в кооперативы, что позволяет им коллективно управлять развитием поселка. На данный момент команда проекта осваивает более 10 тысяч гектаров новых сельскохозяйственных территорий», - сказал Игорь Калинин во время выступления.

Субъекты РФ представляли министр экономического развития Республики Северная Осетия – Алания Заур Кучиев; министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислав Крылов; начальник отдела министерства экономического развития Забайкальского края Евгений Тыжинов; представитель министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Ольга Бронцева и другие.

По мнению экспертов, которое прозвучало после выступления Игоря Калинина, проект «Мой гектар» сегодня использует уникальные механизмы решения вопросов коллективного развития сельских территорий, которые могут быть применены в различных регионах.

Неслучайно команда проекта номинирована на премию «Развитие регионов. Лучшее для России», вручение которой состоится в городе Сочи с 16 по 18 декабря текущего года.

Для информации:

Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — ежегодная награда, вручаемая за лучшие практики и проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Форум премии успел стать традиционной площадкой для обсуждения тем развития территорий, рассмотрения лучших бизнес-кейсов, а также открытого диалога между властью и бизнесом.

Основные темы предстоящего в декабре форума «Развитие регионов. Лучшее для России»:

  • Стратегия социально – экономического развития регионов;

  • Управление знаниями и интеллектуальные технологии;

  • Реалии четвертой промышленной революции в регионах;

  • Развитие человеческого потенциала и решение вопроса оттока кадров;

  • Программа по улучшению жилищных условий;

  • Раскрытие туристического потенциала региональных городов.

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