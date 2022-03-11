Собственники проекта "Мой гектар" могут принять участие в бесплатном форуме по мерам господдержки
О мерах государственной поддержки собственники проекта «Мой гектар» могут узнать на форуме 15 марта
15 марта состоится бесплатный форум для всех владельцев малого и среднего бизнеса (предприниматели, фермеры, садоводы, растениеводы проекта «Мой гектар»), которые в новых жестких условиях столкнулись с неизвестностью. В рамках однодневного форума ведущие эксперты расскажут о мерах государственной поддержки в текущей ситуации и ответят на актуальные вопросы по экономике, финансам и антикризисному управлению.
Спикерами форума выступят: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов, председатель правления «Абсолют Банк» Татьяна Ушкова, основатель и сооснователь брендов «Лошадиная сила», «Аптека Горздрав», Посол мира, бизнесмен года и магистр бизнеса по версии журнала Spears Темур Шакая и др.
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