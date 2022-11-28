Новости Сервисной компании «Мой гектар» по поселку «Малая родина»
Как развивается новый поселок «Малая родина»
Старт продаж в поселке «Малая родина» только открывается, но работы там уже ведутся! Возможно, именно там появится ваше уютное гнездышко, а дети и внуки будут тепло вспоминать эти места. Рассказываем, какие работы в поселке провела Сервисная компания в ноябре.
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Всего Сервисной компанией сделано работ в поселке «Малая родина» в течение ноября
|Прорезано территории
|Размечено дорог
|Размечено техническими точками
|13 300 кв. м
|650 м
|1303 м
За вторую неделю ноября Рабочие разметили на бульдозере 450 метров будущих дорог. Под расчистку 1303 метров территории вынесли технические точки. Прорезали 150×12 метров профиля дорог.
За третью неделю ноября Состоялась разметка 200 метров территории для строительства дорог. Рабочие сформировали въезд на ведущую в поселок дорогу. Прорезали 400×12 метров территории.
За четвертую неделю ноября
Рабочие провели сварку щита баннера, пробурили отверстия для его установки и расчистили территорию въезда в поселок. Затем установили этот баннер, две арки и забор, провели сварку столбов. Также в поселке состоялась прорезка 250×10 и 200×15 метров территории.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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