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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 9–15 марта 2023

Опубликовано: 16.03.2023


Как строятся дороги в наших поселках?

Продолжаем развивать и благоустраивать поселки. Расскажем, где скоро будут дороги, а где выполнялись кадастровые работы.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка, оканавливание и разравнивание территории

340 м

Расчистка территории

2440 м

Вынос технических точек

1280 м

Установка межевых знаков

24 шт.


Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие участка

В поселке выполнялись кадастровые работы, а именно вынос технических точек под дороги — 19 штук, 1280 метров.

Силами Сервисной компании были расчищены дороги от лесопосадок 350х12 метров, а также произведена уборка снега и предварительная разметка полотна дороги 1180х12 метров.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Рабочие занимались расчисткой профиля дорог от снега, деревьев и кустов 820х12 метров, а также расчисткой дороги через лес к другим точкам 100 метров.

Кроме этого, в поселке выполнены кадастровые работы — вынос технических точек под расчистку.


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

Наши специалисты произвели расчистку дорог, срезку и планировку бугра около брода.


Поселок «Усадьба подо Ржевом»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 6 штук.

Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Наши специалисты установили 8 деревянных и 2 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» выполняла работы по срезке, оканавливанию с обеих сторон 340 метров, также расчистке территории от лесопосадок 1170 метров.

В поселке проведены кадастровые работы — вынос технических точек под оканавливание.

Поселок «Весна на Волге»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 4 шт.

Поселок «Победа 2»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 4 шт.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» выполняли работы по внутренней отделке в доме управляющего.

В поселке продолжаются работы по монтажу изоляторов, протяжке кабеля на столбах ЛЭП и установке фонарей.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Электромонтажные работы в доме управляющего идут полным ходом. Рабочие занимались разметкой и креплением изоляторов, а также прокладкой кабеля, монтажом распределительных коробок и розеток.

Кроме этого, были установлены наличники на окна и пороги перед входной дверью, сделана шлифовка, заделка швов и щелей герметиком.

Проводились работы по монтажу и наладке систем отопления.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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