Новости Сервисной компании «Мой гектар» 9–15 марта 2023
Как строятся дороги в наших поселках?
Продолжаем развивать и благоустраивать поселки. Расскажем, где скоро будут дороги, а где выполнялись кадастровые работы.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Срезка, оканавливание и разравнивание территории
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Расчистка территории
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Вынос технических точек
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Установка межевых знаков
Поселок «Москва Тверская 3»
Развитие участка
В поселке выполнялись кадастровые работы, а именно вынос технических точек под дороги — 19 штук, 1280 метров.
Силами Сервисной компании были расчищены дороги от лесопосадок 350х12 метров, а также произведена уборка снега и предварительная разметка полотна дороги 1180х12 метров.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Рабочие занимались расчисткой профиля дорог от снега, деревьев и кустов 820х12 метров, а также расчисткой дороги через лес к другим точкам 100 метров.
Кроме этого, в поселке выполнены кадастровые работы — вынос технических точек под расчистку.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
Наши специалисты произвели расчистку дорог, срезку и планировку бугра около брода.
Поселок «Усадьба подо Ржевом»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 6 штук.
Поселок «Парк Патриот»
Развитие поселка
Наши специалисты установили 8 деревянных и 2 металлических межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» выполняла работы по срезке, оканавливанию с обеих сторон 340 метров, также расчистке территории от лесопосадок 1170 метров.
В поселке проведены кадастровые работы — вынос технических точек под оканавливание.
Поселок «Весна на Волге»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 4 шт.
Поселок «Победа 2»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 4 шт.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» выполняли работы по внутренней отделке в доме управляющего.
В поселке продолжаются работы по монтажу изоляторов, протяжке кабеля на столбах ЛЭП и установке фонарей.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Электромонтажные работы в доме управляющего идут полным ходом. Рабочие занимались разметкой и креплением изоляторов, а также прокладкой кабеля, монтажом распределительных коробок и розеток.
Кроме этого, были установлены наличники на окна и пороги перед входной дверью, сделана шлифовка, заделка швов и щелей герметиком.
Проводились работы по монтажу и наладке систем отопления.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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