Новости Сервисной компании «Мой гектар» 9–15 февраля 2023
Продолжаем работы по благоустройству и развитию поселков
Погодные условия не останавливают нас. Наши специалисты и техника работают над благоустройством участков и поселков. Расскажем, где скоро будут дороги и электричество.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией сделано работ за неделю
|Срезка, разравнивание, оканавливание территории
|Расчистка территории от лесопосадок
|Установлено межевых знаков
|410 м
|450 м
|34 шт.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке продолжаются работы по расчистке территории под электролинии и по установке опор ЛЭП. Для отсыпки кабельной траншеи рабочие произвели погрузку песка.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В доме управляющего наши специалисты выполняли распил, подгонку и дальнейший монтаж плинтусов, порогов, откосов и наличников на окна и дверь, а также заполнение пустот и заделку щелей и швов герметиком.
Кроме этого, произведена предварительная разметка для дальнейшего монтажа розеток, освещения и т. п., установка технических каналов для укладки кабеля.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Стройбригада Сервисной компании выполнила расчистку территории, срезку дорожного полотна, оканавливание и разравнивание с обеих сторон 410 метров.
Также в поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 34 шт.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Рабочие произвели расчистку территории от леса 450 метров.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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