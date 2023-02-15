Новости Сервисной компании «Мой гектар» 9–15 февраля 2023

Опубликовано: 15.02.2023

Продолжаем работы по благоустройству и развитию поселков

Погодные условия не останавливают нас. Наши специалисты и техника работают над благоустройством участков и поселков. Расскажем, где скоро будут дороги и электричество.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией сделано работ за неделю

Срезка, разравнивание, оканавливание территории Расчистка территории от лесопосадок Установлено межевых знаков 410 м 450 м 34 шт.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по расчистке территории под электролинии и по установке опор ЛЭП. Для отсыпки кабельной траншеи рабочие произвели погрузку песка.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В доме управляющего наши специалисты выполняли распил, подгонку и дальнейший монтаж плинтусов, порогов, откосов и наличников на окна и дверь, а также заполнение пустот и заделку щелей и швов герметиком.

Кроме этого, произведена предварительная разметка для дальнейшего монтажа розеток, освещения и т. п., установка технических каналов для укладки кабеля.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Стройбригада Сервисной компании выполнила расчистку территории, срезку дорожного полотна, оканавливание и разравнивание с обеих сторон 410 метров.

Также в поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 34 шт.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Рабочие произвели расчистку территории от леса 450 метров.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!