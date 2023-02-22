Новости Сервисной компании «Мой гектар» 15–21 февраля 2023
Что нового в наших поселках?
Скоро весна, и работы идут полным ходом. Продолжаем рассказывать, как специалисты Сервисной компании заботятся о ваших поселках.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|Разметка дороги
|Срезка и оканавливание территории
|Установка межевых знаков
|Вынос технических точек
|600 м
|1020 м
|970 м
|21 шт.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке идет расчистка территории в районе установленных столбов ЛЭП.
Также проведены кадастровые работы: установлены межевые металлические знаки для клиентов — 21 штука.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжаются работы в доме управляющего. Специалисты Сервисной компании занимались установкой системы отопления (сверление отверстий, монтаж креплений под батареи и их установка, монтаж котла), а также была произведена замена замка на входной двери.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Специалисты Сервисной компании произвели срезку дорожного полотна, оканавливание 590 метров и разравнивание с обеих сторон 540 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Стройбригада выполняла прорезку дороги с разравниванием вынутого грунта 430 метров.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Рабочие произвели разметку дороги 600 х 10 метров и расчистку от лесопосадок.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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