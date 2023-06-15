Новости Сервисной компании «Мой гектар» 8–14 июня 2023

Опубликовано: 15.06.2023





Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Продолжаем активно работать и благоустраивать поселки к приезду хозяев. Важнейший коммуникационный объект в поселках — дороги. Они нужны для подъезда собственника и его гостей, доставки строительных материалов, проезда строительной и сельскохозяйственной техники. Транспортная доступность повышает капитализацию и ликвидность участка. Поэтому главной задачей развития территорий проекта «Мой гектар» является организация дорог. Посмотрите, что изменилось в поселках за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 850 м Разметка дороги 1410 м Оканавливание территории 570 м Профилирование дорожного полотна 8500 м Установка межевых знаков 273 шт.





Поселок «Малая родина 2»

Развитие поселка

В поселке ведутся работы по разметке территории.





Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Наши строители выполняли расчистку территории 600х12 метров, разметку дорожного полотна 1160х12 метров.





Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Стройбригада занималась профилированием дорожного полотна 8500 метров. Также в поселке работает грейдер и каток, продолжается выравнивание дороги. Работы ведутся в зонах интенсивного и стандартного развития. В ближайшее время планируется сдача объектов жителям.





Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

В настоящее время проводятся работы по расчистке и разметке территории. После окончания работ в поселке «Усадьба на Волге» (Лаптево) будет переброшен грейдер для оканавливания и дальнейшего уплотнения дороги.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Силами рабочих СК «Мой гектар» выполнялась расчистка территории от лесопосадок 250 метров и разметка дороги 250 метров. В ближайшее время ожидается прибытие грейдера, который будет задействован для проведения работ по оканавливанию и уплотнению дороги.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Работы по отводу воды находятся на завершающей стадии. Проведено оканавливание дороги 570 метров, осуществлена копка траншей для установки дренажных труб, а также произведены срезка, планировка и профилирование дорог. Кроме того, наши специалисты осуществляют обработку мульчером и устранение излишней растительности в поселке.





Поселок Sуnergy Country Club

Развитие поселка

СК «Мой гектар» выполнила мульчирование кустов и пней 460 метров. Также на территории поселка проводились работы с использованием экскаватора Cat 330:

планирование дорожного полотна 550 метров;

исправление канав 550 метров;

срезка обочины 20 метров.

Кроме того, наши специалисты приводят в порядок въездную группу в поселке — переделывают отмостку. Далее по плану внутренняя отделка.





Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

Проведена съемка с использованием квадрокоптера для создания ортофотоплана, а также установлены технические точки. Из поселка «Мое поместье» (Колосово) перевезли бульдозер CAT D6 в зону стандартного развития. Собственники коллективно собрали денежные средства на строительство дорог. Проектная документация и согласование готовы.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 273 межевых знака:

«Новая жизнь» — 31 металлический знак.

«Усадьба на Волге» (Лаптево) — 15 металлических знаков.

«Усадьба на Волге» (Большевик) — 16 металлических и 4 деревянных знака.

«Усадьба Бологое» — 67 металлических и 87 деревянных знаков.

«Княжьи горы» — 4 металлических и 8 деревянных знаков.

«Парк Патриот» — 12 металлических и 17 деревянных знаков.

«Усадьба в Подмосковье» — 12 металлических знаков.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!