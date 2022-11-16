Новости Сервисной компании «Мой гектар» 7–13 ноября 2022

Опубликовано: 16.11.2022





Как решают вопросы ваши соседи и что происходит в поселках

В дайджесте рассказываем, какие работы состоялись в ваших поселках, а также что решили собственники в рамках коллективного развития.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками 5900 кв. м 18 880 м





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие провели расчистку территории, погрузили и отсыпали песок на въезды для бурильщиков. Вынесли 26 технических точек под опоры ЛЭП, первые 10 установленных опор собрали.





Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы — рабочие Сервисной компании установили для клиентов 18 деревянных межевых знаков. Состоялись дорожные работы:

прорезка 140 метров территории;

срезка 160×10 метров дороги с перекидкой грунта;

разравнивание 140 метров грунта.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие продолжают благоустройство дома управляющего: провели выравнивание, подшивку, грунтовку и покраску потолка, отбеливание стен в два слоя, затем подбили потолочный плинтус и отшлифовали стены.





Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»

Развитие поселка

Состоялась прорезка 430×10 метров дороги с разравниванием вынутого грунта. Проведены кадастровые работы — вынесены технические точки на 880 метров дорог.





Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании продолжили работы по благоустройству территорий. В частности, перегнали экскаватор для дальнейшей прорезки дорог.





Поселок «Антоново»

Объединение собственников

Состоялось собрание собственников, на котором решался вопрос дальнейшего движения инвестпроекта, прошло соответствующее голосование.

Поселок «Парк Патриот»

Объединение собственников

Владельцы участков поучаствовали в голосовании по вопросу коллективного строительства дорог. В Сервисной компании закреплен индивидуальный менеджер по поселку, он провел прозвон собственников, познакомился со всеми, чтобы вопросы развития можно было направлять непосредственно ему.

Поселок «Долина Вазузы»

Объединение собственников

Состоялась встреча с председателем кооператива, на которой решались вопросы о дальнейших направлениях развития поселка.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!