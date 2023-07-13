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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 6–12 июля 2023

Опубликовано: 13.07.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Лето в самом разгаре, как и работы в ваших поселках. В дайджесте мы расскажем, как идет строительство дорог, где скоро будет электричество, а где готов центральный дом.



Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

Наша стройбригада при участии грейдера и катка продолжает дорожно-строительные работы.

Возобновлено возведение въездной группы:

  • восстановлена и частично обшита башня;
  • практически сделаны ворота:
  • установлены столбы под калитку.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке продолжается строительство дорог. Работают грейдер и бульдозер.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке завершены работы по установке столбов ЛЭП и траверсов. В ближайшее время ожидается подключение трансформаторной подстанции. Также продолжаются работы по перемещению грунта и укладке труб. Сделаны подъезды по дорогам, где были мелиоративные каналы.

С использованием грейдера и катка часть участков была выровнена.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Продолжаются работы по благоустройству зоны интенсивного развития (ЗИР) в поселке. Наши рабочие занимались укладкой труб для отвода воды. Был доставлен песок для последующего разравнивания дороги.

Дом управляющего сдан по строительным вопросам. Осталось только подвести коммуникации.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В поселке провели благоустройство спуска к водоему и осуществили расчистку лесополосы.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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