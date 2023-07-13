Новости Сервисной компании «Мой гектар» 6–12 июля 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Лето в самом разгаре, как и работы в ваших поселках. В дайджесте мы расскажем, как идет строительство дорог, где скоро будет электричество, а где готов центральный дом.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
Наша стройбригада при участии грейдера и катка продолжает дорожно-строительные работы.
Возобновлено возведение въездной группы:
- восстановлена и частично обшита башня;
- практически сделаны ворота:
- установлены столбы под калитку.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке продолжается строительство дорог. Работают грейдер и бульдозер.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
В поселке завершены работы по установке столбов ЛЭП и траверсов. В ближайшее время ожидается подключение трансформаторной подстанции. Также продолжаются работы по перемещению грунта и укладке труб. Сделаны подъезды по дорогам, где были мелиоративные каналы.
С использованием грейдера и катка часть участков была выровнена.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Продолжаются работы по благоустройству зоны интенсивного развития (ЗИР) в поселке. Наши рабочие занимались укладкой труб для отвода воды. Был доставлен песок для последующего разравнивания дороги.
Дом управляющего сдан по строительным вопросам. Осталось только подвести коммуникации.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В поселке провели благоустройство спуска к водоему и осуществили расчистку лесополосы.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: