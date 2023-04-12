Новости Сервисной компании «Мой гектар» 6–12 апреля 2023
Как идет строительство дорог в поселках?
Рассказываем, какие работы выполнялись в поселках за прошедшую неделю: где осуществлялись разметка и прорезка дорог, установка межевых знаков и благоустройство дома управляющего.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Срезка дорожного полотна
|
1470 м
|
Оканавливание территории
|
1870 м
|
Разравнивание территории
|
1600 м
|
Расчистка территории
|
1090 м
|
Вынос технических точек
|
1770 м
|
Установка межевых знаков
|
126 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие участка
На въезде в поселок была установлена арка. Произведены кадастровые работы: вынос технических точек под расчистку.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Наши специалисты выполняли кадастровые работы: установка 46 металлических межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба Бологое»
Развитие участка
В поселке были установлены межевые знаки для клиентов: 25 металлических и 55 деревянных.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Строительная бригада Сервисной компании выполняла работы по расчистке 240х20 метров, срезке дорожного полотна 1220 метров, оканавливанию 1620 метров и разравниванию 1350 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» проводила кадастровые работы: вынос технических точек под дороги 127 штук, 1770 метров. Рабочие занимались расчисткой и разметкой дороги 350 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке была произведена расчистка и разметка дороги 500 метров, срезка, оканавливание и разравнивание с двух сторон 250 метров.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселок доставили и разгрузили по точкам установки столбы ЛЭП.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Наши специалисты занимались покраской ворот на въездной группе. В доме управляющего монтировали межкомнатные двери (подготовка проема, подгонка дверных коробок, монтаж откосов и наличников, установка петель, врезка замков, заделка щелей).
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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