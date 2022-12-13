Новости Сервисной компании «Мой гектар» 5–11 декабря 2022
Новые дороги и коллективные решения в ваших поселках
Рабочие Сервисной компании не только чистят готовые дороги от снега, но и разравнивают новые. Представляем в дайджесте, что нового сделано в ваших поселках и за какие направления развития голосуют ваши соседи.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано территории
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|100×15 м
|82
|1070 м
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Рабочие доставили песок из карьера и расчистили дороги. Состоялась разметка по площади под планировку территории и срезка полотна дороги 10×6 метров с разравниванием.
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие поселка
Проведена прорезка 240 метров, оканавливание 50 метров и разравнивание 100 метров территории. В рамках кадастровых работ вынесены технические точки на 120 метров.
Поселок «Долина озер»
Развитие поселка
Рабочие прорезали 550×10 метров полотна дороги с разравниванием вынутого грунта, по обочине расчистили и разровняли. Провели сварку конструкции арки, закрутили сваи, а также установили баннер и заборы на въезде в поселок.
Поселок «Малая Родина»
Развитие поселка
В рамках кадастровых работ вынесены технические точки на 950 метров дороги. Прорезана территория 100×15 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Рабочие провели уборку возле въезда в поселок, замерили ворота. Для клиентов установили 26 металлических межевых знаков.
Поселок «Synergy Country Club»
Развитие поселка
Расчищены дороги на грейдере.
Поселки «Почурино», «Мирный», «Волга», «Княжьи горы»
Развитие поселка
Для клиентов установлено 37 деревянных межевых знаков.
Также состоялись кадастровые работы — для клиентов вынесено:
- 9 металлических межевых знаков в поселке «Заря»;
- 4 металлических межевых знака в «Поселке Фермеров»;
- 2 деревянных и 4 металлических межевых знака в «Колосово».
Поселок «Усадьба на Волге. Большевик»
Объединение собственников
Состоялась онлайн-встреча собственников, на которой обсуждали следующие вопросы:
1) организация двух юридических лиц — «Усадьба на Волге» возле реки и «Большевик» рядом с деревней Афанасьево; выбор председателей, членов правления, создание инициативных групп;
2) подача заявки на электрификацию участков;
3) строительство грунтовых дорог в поселке — реализация методом размещения тендера;
4) варианты межевания участков;
5) необходимость строительства дома или бытовки для органов управления поселками или выбор онлайн-инструментов;
6) насколько нужны охрана и ограждение поселков, в какие сроки можно это реализовать.
Поселок «Москва Тверская-2»
Объединение собственников
Прошла очная встреча с активистами поселка, обсуждались вопросы коллективного развития, строительство дорог и расчет инвестпроекта.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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